Andalucía recalca que la huelga médica es "contra Sánchez" y urge a "ponerle freno" porque "afecta a listas de espera"

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 29 de abril de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha recalcado este miércoles que la huelga médica es "contra el Gobierno de Pedro Sánchez" al que ha urgido a "ponerle freno" porque está afectando a las listas de espera. En respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha acusado al Ejecutivo central de ser "incapaz de dialogar".

"Estamos preocupados. Hay que ponerle freno porque está afectando a las listas de espera", ha remarcado. En concreto, el balance de la huelga este lunes y martes es de más de 50.000 consultas de Atención Primaria pérdidas; más de 32.000 de especialidades; en pruebas diagnósticas, canceladas 7.700; y en intervenciones quirúrgicas, canceladas 1.800. "Un total de 93.000 actos médicos cancelados", ha lamentado Carolina España.

"Casi 100.000 actos médicos que no se han podido llevar a cabo por esta huelga de médicos. Una huelga que se debe a la incapacidad del Gobierno de España de sentarse a dialogar, de alcanzar un acuerdo. "Esperamos --ha continuado la portavoz-- que de forma urgente le den solución a este problema, porque son miles de ciudadanos los que han dejado de ser atendidos, han tenido que anular sus consultas, sus operaciones, precisamente por esa huelga que no son capaces de solucionar desde el Gobierno de España, pero que la estamos sufriendo en Andalucía".

"El Gobierno de Andalucía lo que ha hecho ha sido aprobar una carrera profesional, por ejemplo, después de muchos años de reivindicación histórica, subir un 60% del presupuesto... No voy a entrar en todo lo que hemos hecho porque no puedo. Pero esta es una huelga que, como todo el mundo salve, es contra el Gobierno de España, no es contra las autonomías", ha concluido.

El tercer día de huelga de la nueva semana de paros convocados por los sindicatos médicos para protestar contra el Estatuto Marco del Gobierno central ha contado, en el turno de mañana, con un respaldo de cerca del 22% (21,84% exactamente). Por provincias, en Almería, el seguimiento ha sido del 27,84%; en Cádiz, del 21,05%; en Córdoba, del 13,59%; en Granada, del 21,20%; en Huelva, del 25,46%; en Jaén, del 12%; en Málaga, del 24,03%; y en Sevilla, del 24,57%.