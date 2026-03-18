Andalucía recibió más de 890.000 pasajeros aéreos internacionales en febrero, un 4,6% más

Archivo - Turistas En El Aeropuerto De Málaga en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el mes de febrero, Andalucía ha recibido 891.355 pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, registrando un incremento del 4,6% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este miércoles por Turespaña.

En el acumulado en los dos primeros meses del año, la comunidad ha alcanzado los 1,63 millones de viajeros extranjeros (1.634.683), un crecimiento del 5,9% respecto a 2025.

En el contexto nacional, el pasado mes contabilizó 7,1 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, es decir, un 5,2% más en su variación interanual.

El flujo desde Europa registró un ascenso del 3,9%, mientras que desde América llegaron un 8,4% más y Asia experimentó un 18,5% de incremento.

En este segundo mes del año se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde todos los principales mercados emisores, excepto Alemania y Países Bajos.

Destacó en febrero la subida interanual de Polonia, con dos dígitos; y la positiva tendencia de Irlanda y Estados Unidos.

En la diversificación de mercados ('resto de países') destacan por su volumen e incremento de llegadas de pasajeros internacionales los mercados de Emiratos Árabes Unidos, China y Brasil, este mes.

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 1,3 millones de pasajeros internacionales y generó el 19% del total del flujo de llegadas a España en febrero, con un avance interanual del 3,5%.

Canarias fue su principal destino, con una cuota de 40,2% del flujo total, siguiéndole la Comunidad Valenciana y Andalucía con cuotas del 16,3% y 14,5% respectivamente. La Comunidad de Madrid obtuvo "una notoria subida" de más de 18.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania, en febrero volaron 0,8 millones de pasajeros (11,8% del total), con un retroceso interanual del 1,7%, caída que repercute sobre todo en Canarias y Madrid.

Asimismo, Canarias fue la principal receptora, con una cuota del 35,6% de llegadas, seguida de Baleares y Cataluña que acapararon el 17,1% y 14,6% respectivamente. Como es habitual, el mercado alemán lidera las llegadas en compañías tradicionales.

Desde Italia llegó el 10,9% del flujo de pasajeros recibido en febrero (772.296), con un crecimiento interanual del 7,4%, que benefició principalmente a la Comunidad de Madrid y Cataluña con la recepción conjunta del 59,9% del flujo total. Valencia registró una notable subida (18,7%) alcanzando 16.773 pasajeros adicionales este mes. Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 1,6% en febrero.

De esta manera, Madrid acaparó el 31,4% de las llegadas totales, y Cataluña el 27,5% del flujo.

Todas las comunidades excepto Cataluña y Baleares elevaron la llegada de pasajeros internacionales desde este mercado, destacando Madrid y Andalucía.

Así, los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,4% del total, y experimentaron un retroceso del 4,7% en febrero, afectando prácticamente a todas las comunidades excepto a Canarias que registró un aumento del 3,3%. Sus principales destinos fueron la Comunidad Valenciana y Andalucía con sendas cuotas del 21,8% y 20,3%.

Además, en febrero las seis principales comunidades acapararon el 97,7% del total de llegadas, registrando todas aumentos excepto Baleares. La Comunidad de Madrid registró la subida más intensa, del 7,9% y Canarias fue la que apuntó la subida más suave, del 2,1%.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, y recibiendo 1,9 millones de pasajeros, un 7,9% más. El aeropuerto que mayor crecimiento interanual experimenta es el de Sevilla, con un 11,8%.