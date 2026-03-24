Andalucía recupera cifras previas a la pandemia en tuberculosis con 723 casos en 2025 y tendencia "ascendente"

Archivo - Radiografía con un pulmón afectado. - Silas Stein/dpa - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía experimenta desde 2021 una tendencia "ascendente" de la incidencia de la tuberculosis, "recuperando cifras similares al año 2019", es decir, "recupera los niveles de prepandemia". Este hecho supone "una recuperación de la normalidad en la notificación de los casos de tuberculosis, que disminuyó durante la pandemia de Covid-19".

Así lo apuntan fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias con datos facilitados a Europa Press. En 2025, los casos contabilizados fueron 723 frente a los 644 de 2024 y los 657 de 2019. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias cuenta con un Protocolo de Vigilancia de Tuberculosis del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) que establece un sistema de control basado en la notificación obligatoria y la vigilancia epidemiológica de todos los casos.

A través de la recogida sistemática de información clínica y microbiológica, se busca detectar precozmente la enfermedad, mejorar la calidad de los datos y disponer de información actualizada para orientar las actuaciones de salud pública. Entre las intervenciones destaca el estudio de contactos de los casos confirmados, considerado una herramienta fundamental para identificar nuevos casos y personas con infección tuberculosa. Esta actividad permite intervenir de forma precoz y aplicar las medidas necesarias para limitar la transmisión de la enfermedad.

El protocolo también recoge la importancia del seguimiento de los casos para garantizar la finalización adecuada del tratamiento, así como la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y los servicios de salud pública. Esta coordinación es esencial para asegurar la continuidad asistencial y mejorar los resultados en el control de la tuberculosis.

Asimismo, se contempla la investigación epidemiológica de los casos y la detección de posibles agrupaciones o brotes, apoyándose en la información microbiológica disponible. En conjunto, estas actuaciones refuerzan la capacidad del sistema sanitario para vigilar, prevenir y controlar la tuberculosis en la población.

El Ministerio de Sanidad ha informado de que en 2024 se notificaron en España 4.270 casos autóctonos de tuberculosis, un 8,3% más que el año previo, con una tasa de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, aunque, en comparación con 2015, esta se ha reducido un 17%.

Asimismo, Sanidad advierte de que desde 2021 se observa una tendencia ascendente, con cuatro comunidades autónomas que ya superan las tasas registradas en ese año.

En este contexto, el Ministerio subraya que el Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025 de la OMS muestra que, aunque a nivel global en 2024 se produjo un descenso del 2% en los nuevos casos, esta evolución no ha sido homogénea. En la Región Europea se ha observado un aumento de los casos en los últimos años tras la pandemia de Covid-19, lo que indica una reactivación de la transmisión.