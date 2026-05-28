Andalucía registrará este viernes el primer aviso amarillo por calor del año en Sevilla con hasta 38ºC de máxima

Los termómetros de Sevilla marcan elevadas temperaturas para un mes de mayo. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Sevilla será la primera provincia andaluza en registrar un aviso de nivel amarillo por altas temperaturas este 2026 en Andalucía durante la jornada de este viernes, 29 de mayo, en el que se alcanzarán los 38ºC de máxima en la zona de la campiña sevillana.

Durante esta semana, las altas temperaturas han llegado a la comunidad andaluza para quedarse y para dar así la bienvenida a la época estival. Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página oficial, consultada por Europa Press, la campiña sevillana permanecerá en aviso amarillo por este fenómeno meteorológico desde las 14,00 horas hasta las 20,00 horas de este viernes, siendo así la provincia que registrara el punto más caluroso de Andalucía.

Además de Sevilla, cabe destacar que en otros puntos de Andalucía también se han alcanzado altos puntos de temperatura máxima durante el transcurso de la semana, como son Córdoba y Jaén, y que han conseguido colarse en el ranking de los puntos más calurosos de España.

En concreto, la zona del Aeropuerto de Sevilla lideró este ranking como el sitio más caluroso del país en la jornada de este pasado sábado, 23 de mayo, debido a que los termómetros llegaron a registrar 38,6ºC de máxima, seguida de Montoro con 38,3ºC y Andújar (Jaén) con 38,1ºC en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En cuanto al pasado domingo, la localidad cordobesa de Montoro se hizo con el primer puesto tras registrar 38,1º grados de temperatura máxima, mientras que los municipios jiennenses de Andújar (38ºC) y Bailén (37,2ºC) se encontraban en el segundo y tercer puesto del ranking.

Asimismo, durante la jornada del lunes, 25 de mayo, varios puntos de Andalucía también estuvieron entre las ubicaciones más calurosas de España, ya que Montoro volvió a ubicarse en primer lugar con 37,1ºC de temperatura máxima; Sevilla Aeropuerto en tercer lugar con 36,9ºC; Almonte (Huelva) con 36,5ºC en cuarto lugar, y la localidad de Andújar en el quinto puesto con 36,4ºC de máxima.

El martes, también permaneció en primer lugar Montoro por tercer día consecutivo como el municipio más caluroso con 38,8ºC de temperatura máxima y con el Aeropuerto de Sevilla en cuarto lugar con 37,7 grados; mientras que en la jornada del miércoles, Montoro se situó en cuarto lugar registrando 38,3 grados de máxima en los termómetros y Andújar en séptimo puesto con 37,7ºC. Respecto a este jueves, la Aemet ha registrado en dicho ranking que el municipio de Andújar se sitúa en primer lugar tras alcanzar 37,9ºC de máxima.

Bajo este contexto, la Aemet ha indicado que este viernes la temperatura máxima más alta será registrada en la provincia sevillana con hasta 38ºC; seguida de Córdoba con 37ºC; Jaén 36ºC; Granada 35ºC; Huelva 30ºC; Málaga 29ºC, Almería 28ºC y Cádiz 25ºC.