Andalucía tuvo su menor participación en las seis elecciones autonómicas convocadas en solitario, entre el 54 y el 66%

Archivo - Ciudadanos ejerciendo su derecho al voto durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía a 19 de junio de 2022 en Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado sus menores índices de participación electoral en los seis comicios autonómicos convocados celebrados hasta el momento en solitario, en los años 1982, 1990, 2012, 2015, 2018 y 2022, cuando se situó en el 66,31%, 54,78%, 62,23%, 63,94%, 58,65% y 56,13%, respectivamente.

Según los índices registrados en las sucesivas elecciones consultados por Europa Press, la participación de los electores andaluces en las autonómicas registra oscilaciones importantes con diferencias de hasta 24 puntos, ya que en ninguna ocasión bajó del 54%, pero tampoco alcanzó el 78%.

En concreto, la participación electoral en los comicios autonómicos celebrados en Andalucía durante los últimos 40 años ha sido más alta en las cinco ocasiones en que se han convocado junto a las elecciones generales --en 1986, 1996, 2000, 2004 y 2008--, años en los que el porcentaje de votantes nunca bajó del 68%.

Así, la cifra más alta de participación se registró en los comicios autonómicos de 1996, coincidentes con los generales, con un 77,94%, mientras que el mayor índice de abstención se produjo en las autonómicas de 1990, convocadas en solitario, cuando el 45,22% de los andaluces no acudieron a la cita con las urnas.

LA COINCIDENCIA SIEMPRE SE TRADUCE EN MAYOR PARTICIPACIÓN

La simultaneidad de comicios autonómicos y generales siempre ha ofrecido mejores datos de participación, ya que, al margen del 77,94% registrado en 1996, también concentra los otros cuatro mejores índices de la historia electoral autonómica: el 75,79% en 2004; el 73,65% en 2008; el 70,55% en 1986 y el 68,71% en 2000. La coincidencia con las europeas en 1994 situó el índice de participación en el 67,28%.

Andalucía celebrará el próximo 17 de mayo unas nuevas elecciones autonómicas que casi coincidirán en fecha con las últimas desarrolladas hasta ahora, que fueron el 19 de junio de 2022, es decir, hace cuatro años.

Aquellas fueron las cuartas elecciones anticipadas de la historia autonómica andaluza. El anterior adelanto electoral lo había por sólo unos meses, ya que aquellas elecciones autonómicas tocaban en marzo de 2019, pero se celebraron el 2 de diciembre de 2018 por decisión de la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien el 8 de octubre de aquel año reunió de forma extraordinaria a su Consejo de Gobierno, tras lo que firmó el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones.

El primer adelanto electoral de la autonomía se produjo en 1996, cuando el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, decidió convocar los comicios unos dos años antes de que terminara la IV Legislatura. Las últimas elecciones se habían producido el 12 de junio de 1994, y Chaves volvió a convocar comicios en marzo de 1996, en coincidencia con las elecciones generales, debido a que el PSOE-A gobernaba en minoría y en muchas ocasiones no obtenía el apoyo para sacar adelante iniciativas o los presupuestos de la comunidad de ninguno de los otros grupos con representación en el Parlamento andaluz, el PP-A e IULV-CA, que fueron calificados por los socialistas como 'la pinza'. El presidente optó finalmente por disolver anticipadamente el Parlamento que había surgido de las elecciones de 1994.

El segundo adelanto electoral en Andalucía se produjo el 22 marzo de 2015, con Susana Díaz como presidenta de la Junta, que las anticipó prácticamente un año. Los comicios anteriores se habían desarrollado el 25 de marzo de 2012, con lo que las siguientes elecciones habrían tocado en marzo de 2016. Las de marzo de 2015 fueron las primeras elecciones en las que Susana Díaz se presentaba como candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta y pusieron fin al gobierno de coalición entre PSOE-A e IULV-CA que se inició con José Antonio Griñán como presidente.

LAS DECIMOTERCERAS ELECCIONES ANDALUZAS

El 17 de mayo, Andalucía celebrará sus decimoterceras elecciones al Parlamento, tras las llevadas a cabo el 23 mayo de 1982, 22 junio de 1986, 23 de junio de 1990, 12 de junio de 1994, 3 de marzo de 1996, 12 de marzo de 2000, 14 de marzo de 2004, 9 de marzo de 2008, 25 de marzo de 2012, 22 de marzo de 2015, 2 de diciembre de 2018 y 19 de junio de 2022.

En diez de los doce comicios autonómicos que se han celebrado, el PSOE-A fue la fuerza más votada, mientras que en las últimas hasta la fecha, las del 19 de junio de 2022, el PP-A venció por primera vez con mayoría absoluta, un respaldo que los 'populares' no lograron alcanzar en la otra ocasión en la que ganaron los comicios al Parlamento andaluz, en 2012, lo que le impidió acceder al Gobierno de la Junta, que tras dichos comicios conformaron en coalición el PSOE-A e Izquierda Unida (IU).

En cambio, en las elecciones de diciembre de 2018, el PP-A no fue el partido más votado --quedó como segunda fuerza, tras los socialistas--, pero sí logró acceder por primera vez al Gobierno de la Junta, aunque en coalición con Ciudadanos (CS) y gracias también al apoyo que prestó Vox a la primera investidura de Juanma Moreno.

Las elecciones autonómicas han coincidido con las generales en Andalucía en los años 1996, 2000, 2004 y 2008, mientras que se celebraron por separado en 1982, 1990, 2012, 2015, 2018 y 2022. En 1994 coincidieron con las elecciones al Parlamento Europeo, mientras que también fueron junto a las generales en junio de 1986.

PARTICIPACIÓN DESDE LAS PRIMERAS AUTONÓMICAS EN 1982

Estos son los porcentajes de participación y de abstención en las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía durante los últimos 40 años:

PARTICIPACIÓN ABSTENCIÓN

- Año 1982 (en solitario) 66,31 33,69 .

- 1986 (coincidencia con generales) 70,55 29,45 .

- 1990 (en solitario) 54,78 45,22 .

- 1994 (coincidencia con europeas) 67,28 37,72 .

- 1996 (coincidencia con generales) 77,94 22,06 .

- 2000 (coincidencia con generales) 68,71 31,29 .

- 2004 (coincidencia con generales) 75,79 24,21 .

- 2008 (coincidencia con generales) 73,65 26,35 .

- 2012 (en solitario) 62,23 37,77 .

- 2015 (en solitario) 63,94 36,06 .

- 2018 (en solitario) 58,65 41,35 .

- 2022 (en solitario) 56,13 43,86 .

