Por Andalucía ve la propuesta de reforma de financiación de Hacienda como "punto de partida extraordinario" para debatir

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido este lunes que la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que ha presentado el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, es "un gran salto" hacia adelante, una "oportunidad muy importante" y "un punto de partida extraordinario" para debatir sobre esta cuestión pendiente, con la que Andalucía arrastra "un problema" porque tiene "necesidad de mejorar" la financiación que recibe del Estado.

Así lo ha indicado la también miembro de la dirección de Izquierda Unida (IU) en Andalucía en una atención a medios antes de una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz en la que, a preguntas de los periodistas sobre la propuesta que la también secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, presentó el pasado viernes, ha señalado que dicha propuesta "tiene un anclaje muy similar" al de la propuesta que aprobó el Parlamento andaluz en 2018 con el apoyo, entre otros, de IU.

"Nos parece un punto de partida extraordinario" para tratar un asunto que "ahora hay que abordar con seriedad, no con una calculadora de votos, sino pensando en los intereses de Andalucía", según ha valorado Inma Nieto en relación a dicha propuesta de reforma de financiación que, según ha abundado, el PP "no puede despachar sin leer" la propia propuesta.

Ha criticado además que el PP censure que "con quien se ha hablado" desde el Gobierno sobre la reforma de financiación "es con los catalanes", cuando, por su parte, la Junta de Andalucía "no convoca la comisión bilateral" que el Estatuto de Autonomía contempla para las administraciones central y autonómica, "ni pide que se convoque cuando no tiene la presidencia", lo que "permitiría a Andalucía tener el mismo hilo de comunicación privilegiado que tienen otras comunidades que sí utilizan sus mecanismos", ha añadido.

Dicho esto, Inma Nieto ha señalado que "ahora es el momento de debatir", porque "ahora hay números sobre la mesa" sobre los que se puede hablar, ha remarcado antes de apostillar que "si el PP no los ve, que diga dónde no los ve, y cuáles serían los números que le parecerían adecuados".

En ese punto, ha subrayado que, recientemente, el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, reclamaba desde el Parlamento "4.000 millones" de euros más de financiación para Andalucía al año, y la propuesta de Hacienda que ahora "hay sobre la mesa" plantea que la comunidad recibirá "bastantes euros más" de esos 4.000 millones, ha puesto de relieve.

La portavoz de Por Andalucía ha señalado, en relación al posicionamiento del Gobierno de Moreno sobre esta cuestión, que "con esto parece que va a pasar como con lo de la quita" de deuda autonómica que también planteó el Ministerio de Hacienda, ya que, antes de conocer dicha propuesta, el presidente 'popular' andaluz "puso un listón que luego fue ampliamente superado" por el departamento de María Jesús Montero.

La representante de IU ha lamentado entonces que Moreno "no está en lo que le interesa Andalucía, en la defensa del interés general" de esta comunidad, sino que "está en los intereses de su partido", el PP, y "en poner todo lo que está a su disposición al servicio" del presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, "y de todo lo que se le ocurra como estrategia de campaña, aunque por el camino Andalucía pierda dinero y oportunidades de resolver problemas que, entre la falta de recursos, la negligencia del PP y su nefasta gestión, mantienen a una parte nada despreciable de la ciudadanía atravesando problemas que no tienen por qué padecer", ha remachado Inma Nieto.

SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO

De igual modo, la portavoz de Por Andalucía ha solicitado que el Gobierno andaluz comparezca en el Pleno extraordinario previsto este mismo mes de enero en el Parlamento para explicar su posicionamiento respecto a esta propuesta de reforma de financiación autonómica, después de que el presidente de la Junta "lleve años hablando de manera airada del agravio de Andalucía" en esta materia y "de la necesidad imperiosa de que el Gobierno de España pusiera sobre la mesa una propuesta de modelo de financiación nueva que hiciera superar Andalucía los problemas que tenía".

"Ya está la propuesta sobre la mesa, ya se han despachado a gusto delante de los medios de comunicación; por tanto, nos parece ineludible que, ahora que se va a celebrar un Pleno, venga a sede parlamentaria, hable de la propuesta en profundidad, cuente lo que le parece bien, lo que le parece mal, y cuáles son las alternativas que el Partido Popular plantea para que se abunde en un debate que ellos mismos han pedido hasta la extenuación", ha añadido Inma Nieto.

Tras apostillar que "ahora parece" que desde el Gobierno del PP-A "quieren limitar sólo al ámbito mediático" su reacción a este asunto de la financiación, la portavoz de Por Andalucía ha remarcado que es en el Parlamento "donde debemos hablar de ello" y sin demora, porque "es un tema de máxima actualidad y máxima preocupación, habida cuenta de los intereses que hay en juego para el pueblo andaluz y para el conjunto de la población de nuestro país", según ha zanjado Inma Nieto.