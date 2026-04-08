Araceli Cabello, Jesús Aguirre, Beatriz Jurado y José Antonio Nieto van con Antonio Repullo en la lista del PP cordobés

Celebración de reunión de la Junta Directiva del PP de Córdoba con el secretario general regional y coordinador de campaña del PP de Andalucía para las elecciones autonómicas, Antonio Repullo. - PP

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Autonómico del PP de Andalucía ha aprobado elevar al Comité Electoral Nacional las candidaturas de los populares andaluces en las ocho provincias a las elecciones autonómicas del día 17 de mayo, cuya lista encabeza por Córdoba el secretario general del partido a nivel regional y coordinador de campaña, Antonio Repullo, y le acompañan en los primeros puestos la secretaria general del PP cordobés y parlamentaria autonómica, Araceli Cabello, y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, quien en 2022 lideró la lista.

Según ha informado el PP, en el número cuatro irá la también parlamentaria regional y vicesecretaria general de Sectorial del PP de Córdoba, Beatriz Jurado; en el cinco, el actual consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta y presidente de honor del PP cordobés, José Antonio Nieto.

En el puesto seis de la lista va la vicesecretaria de Electoral y Movilidad del PP de Córdoba y parlamentaria andaluza, Verónica Martos; en el siete, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos.

En el número ocho irá la concejal del PP en el Ayuntamiento de Lucena Miriam Ortiz López de Ahumada; en el nueve, el actual parlamentario autonómico José Carlos García García; en el diez, a la delegada de Recursos Humanos y Energía en la Diputación, concejal en el Ayuntamiento de Puente Genil y miembro de la candidatura del PP al Parlamento andaluz en 2018, Tatiana Pozo Romero.

Y en los últimos puestos de la lista figuran el alcalde de la capital, José María Bellido, y la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo Domínguez. Como suplentes se encuentran el actual parlamentario Javier Vacas; la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Montilla, María José Tejada; el alcalde de Espiel, Antonio Bejarano, y la edil del PP en el Ayuntamiento de El Carpio Vanessa Mariscal.

