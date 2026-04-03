Arden cuatro coches en las calles Libertador Sucre y Miraflores en Córdoba durante la madrugada

Archivo - Camión de Bomberos de Córdoba capital. Imagen de archvio. - 112 - Archivo

CÓRDOBA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro coches han ardido en la madrugada de este viernes, 3 de abril, en las calles Libertador Sucre y Miraflores de Córdoba, por causas que no han trascendido y se encuentran bajo investigación. El accidente se ha saldado sin heridos.

Según han informado fuentes de los Bomberos de Córdoba a Europa Press, los coches comenzaron a arder en distintas franjas horarias. En primer lugar, en torno a las 3,30 horas, se registró un aviso que alertaba de una furgoneta ardiendo en la calle Libertador Sucre. Una vez los efectivos llegaron al lugar, observaron que también se encontraba en llamas un segundo vehículo y, finalmente, un tercer turismo también resultaba dañado.

Posteriormente, sobre las 05,00 horas, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba volvía a recibir una segunda llamada que alertaba de la misma problemática, esta vez en la calle Miraflores. Los profesionales acudieron entonces al lugar del suceso, donde encontraron un quinto coche ardiendo.

De momento, los responsables investigan las causas de este altercado, aunque solo se deben lamentar daños materiales en los vehículos. No consta la existencia de heridos ni ha sido facilitado el origen del fuego.