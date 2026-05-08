Arranca la XXXIX Feria del Libro de Jaén con 30 casetas y más de 130 actividades hasta el 17 de mayo

Inauguración de la XXXIX Feria del Libro. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 May. (EUROPA PRESS) -

La XXXIX Feria del Libro de Jaén ha arrancado este viernes y se desarrollará hasta el 17 de mayo. Cuenta con más de 30 casetas en la calle Roldán y Marín y una amplia programación que incluye más de 130 actividades y la presencia de más de un centenar de autores.

Así se ha puesto de relieve en la inauguración de esta cita organizada por la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías. Su presidente, Francisco González, ha participado en este acto, junto al alcalde, Julio Millán; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, entre otros.

González ha expresado el orgullo de contar con un recinto con 30 expositores y el apoyo de todas las administraciones públicas y de los patrocinadores "para poder mejorar la feria cada año".

Además, ha invitado a la ciudadanía a visitar la página web https://feriadellibrojaen.com/, donde se puede consultar toda la programación, cuyo pregón inaugural estará a cargo de la escritora Luz Gabás. Junto a ello, ha destacado que el 52 por ciento de los autores presentes en esta edición son jiennenses.

CITA CONSOLIDADA

En esta línea, el alcalde ha señalado que "uno de los eventos culturales más consolidados del calendario local" y ha valorado su papel como espacio de encuentro entre creatividad, cultura y literatura, con presencia de obras clásicas, autores emergentes y 'best sellers' contemporáneos.

Tras agradecer la labor de la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén, ha explicado que el Ayuntamiento colabora en la financiación de los expositores a través del Patronato Municipal de Cultura, reforzando así su apoyo al sector cultural y al talento jiennense.

La concejala de Cultura, María Espejo, también ha incidido en la importancia de una feria por la que pasan miles de personas cada año y que consolida al libro como herramienta cultural y creativa. Igualmente, ha resaltado la programación paralela organizada por la red de bibliotecas municipales, con clubes de lectura, presentaciones de libros, exposiciones y cuentacuentos infantiles.

De ahí que haya animado tanto a la ciudadanía de Jaén como a los visitantes a visitar la feria y participar en sus actividades, reivindicando el valor del libro como fuente de inspiración y conocimiento frente al creciente proceso de digitalización.

Por su parte, la diputada de Cultura y Deportes ha considerado que esta edición "es una de las más potentes de los últimos años tanto por la presencia de escritores, más de un centenar, como por la de librerías y editoriales como también por las actividades previstas, ya que se superarán las 130 entre firmas y presentaciones de libros, cuentacuentos para los más pequeños o mesas redondas, entre otras".

"Es una cita que forma parte de la identidad cultural de nuestra ciudad y de nuestra provincia", ha remarcado Colomo, quien ha "agradecido el trabajo de la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén, y muy especialmente de su presidente "por el esfuerzo, la dedicación y la ilusión con la que hacen posible esta feria año tras año".

ESPACIO VIVO Y CERCANO

De este modo, hasta el 17 de mayo, la calle Roldán y Marín "volverá a convertirse en un gran espacio de encuentro" para quienes aman los libros, la lectura y la cultura. "Un lugar abierto, vivo y cercano donde convivirán lectores, autores, libreros, editoriales y familias enteras alrededor de algo tan poderoso como la palabra", ha afirmado.

Se ha detenido, asimismo, en las cifras de casetas de este año y de autores y autoras participantes, "de los que 52, más de la mitad, son jiennenses", lo que "refleja con claridad el extraordinario momento que viven las letras" de la provincia.

Al hilo, ha señalado que "Jaén escribe, Jaén crea, Jaén tiene voz propia", algo que se plasma en lo que ha calificado de "auténtico boom literario jiennense, con nombres que están alcanzando un enorme reconocimiento dentro y fuera de la provincia, como David Uclés, Mar Horno o Alberto Conejero, entre muchos otros autores y autoras que están enriqueciendo el panorama cultural contemporáneo desde Jaén".

Para la diputada, "lo más importante es que no surge de manera aislada", sino que "existe una comunidad literaria cada vez más sólida, más conectada y más consciente de su fuerza colectiva, una generación diversa de escritores y escritoras que están haciendo de la literatura jiennense una realidad dinámica, contemporánea y llena de futuro".

"Esta feria es también el reflejo de ese momento cultural, porque aquí no solo venimos a comprar libros, venimos a compartir historias, a descubrir voces nuevas, a escuchar, a conversar y a seguir construyendo ciudadanía a través de la cultura", ha declarado, no sin valorar también la "amplísima programación".

Por último, Colomo ha asegurado que la Diputación seguirá apoyando iniciativas como ésta porque cree "firmemente que invertir en cultura es invertir en pensamiento crítico, en educación, en convivencia y en futuro".