El artista Manuel Jiménez inaugura este sábado en Córdoba su nueva exposición individual de dibujos

Cartel de la inauguración de la muestra 'Inspiración', de Manuel Jiménez. - PROYECTO GARLO

CÓRDOBA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El artista cordobés Manuel Jiménez inaugura este sábado, a las 12,30 horas, su nueva exposición individual de dibujos, titulada 'Inspiración', en 'A Fuego Brasería', un espacio gastronómico convertido también en punto de encuentro para la cultura y el arte en Córdoba. El evento está organizado por el Colectivo Artistas por Córdoba Cultura y Arte.

Según ha informado Proyecto Garlo en una nota, nacido en Córdoba, Manuel Jiménez ha convertido el dibujo a bolígrafo en una poderosa herramienta de expresión y homenaje. Su obra destaca por el detallismo, la sensibilidad y la capacidad de capturar la esencia humana de figuras vinculadas al panorama cultural cordobés. Desde su primer homenaje realizado en 2017 al artista Pepe Lozano, su trayectoria ha evolucionado de forma constante, consolidándose como uno de los creadores independientes más activos dentro del ámbito cultural local.

A través de más de 50 homenajes artísticos, Jiménez ha reconocido la trayectoria de cantaores, pintores, fotógrafos, empresarios, periodistas y personalidades destacadas de la ciudad, creando una auténtica galería viva de la memoria cultural cordobesa.

Entre las figuras homenajeadas se encuentran Curro Díaz, Rosa Negra, Luis Gómez Ojeda, Julio Romero de Torres junto a Juanjo Garlo, Manolete, Rafael Patiño, Juan de Juanes, Camarón de la Isla --cuya obra llegó a exponerse en Venezuela--, el guitarrista Rafael Trenas, la pintora Amparo Muñoz, Remedios Castro, la reconocida cerámica Catalina de La Rambla, Juan Calahorro, Rafael Revuelta, el Hotel Averroes, así como Manuel Serrano, reconocido periodista y locutor de Onda Cero Córdoba, con una trayectoria de más de cuatro décadas en las ondas. También ha querido reconocer a la familia del ecijano, dentro de su compromiso constante con las raíces culturales y humanas de Andalucía.

Dentro de esta labor de reconocimiento social y cultural, el colectivo Artistas por Córdoba, Cultura y Arte ha querido expresar igualmente su agradecimiento a Verónica Martos (PP), diputada autonómica en el Parlamento de Andalucía, "por su compromiso, dedicación y trabajo en favor de las personas dependientes de Córdoba". "Desde el mundo de la cultura creemos en la importancia de reconocer a quienes, desde la responsabilidad institucional, trabajan cada día por una sociedad más justa, humana y solidaria", señalan desde el colectivo.

Su trabajo no solo busca el reconocimiento artístico, sino también generar unión entre disciplinas y creadores, convirtiendo cada inauguración en un espacio de convivencia cultural. Sus exposiciones han congregado a más de 200 asistentes, reuniendo a artistas, aficionados, medios de comunicación y representantes del tejido cultural cordobés.

Además de su faceta como dibujante, Manuel Jiménez desarrolla una intensa labor de promoción cultural, colaborando con artistas de distintos ámbitos y apoyando iniciativas creativas dentro y fuera de Córdoba. También participa con poesías y dibujos en la revista literaria Azahar, ampliando así su compromiso con la difusión artística y poética.

La exposición reunirá una selección de obras realizadas íntegramente a bolígrafo, técnica que el artista ha convertido en sello personal gracias a su precisión, profundidad y capacidad expresiva. Cada retrato supone un ejercicio de memoria, reconocimiento y respeto hacia figuras que forman parte de la identidad cultural andaluza.

La inauguración contará, además, con la actuación del grupo rociero Savia Cordobesa, aperitivos para los asistentes y será presentada por el reconocido artista Pepe Puntas, en una jornada que promete convertirse en "una auténtica celebración del arte, la cultura y la convivencia entre creadores".