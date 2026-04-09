El artista Rafael Castejón anuncia el Mayo Cordobés con un cartel inspirado en Julio Romero de Torres

El alcalde de Córdoba, José María Bellidos, y el artista Rafael Castejón presentan el cartel del Mayo Festivo de Córdoba 2026, junto a la modelo, su prima Nuria, y la abuela del autor. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y el artista Rafael Castejón han presentado este jueves el cartel del Mayo Festivo de Córdoba 2026, que se inspira en Julio Romero de Torres y que "recupera la grandeza de lo antiguo", representando el alma de Córdoba, junto al toque de modernidad con la joven modelo protagonista, su prima.

En una rueda de prensa, el artista ha explicado que "desde el cartel de Feria de 1897 de Julio Romero de Torres no se ofrecía una oportunidad semejante a alguien de 23 años", por lo que se siente "profundamente orgulloso y agradecido". "El propósito de esta obra ha sido, desde su nacimiento, recuperar la grandeza de lo antiguo", ha aseverado, para aseverar que "el arte no debe mirar sólo hacia adelante, sino también hacia atrás", para proyectarse "hacia un futuro mejor".

Ha comentado que "este cartel busca representar simbólicamente el alma de Córdoba, esa fusión de cultura que, entre lo devoto y lo festivo, conforma la identidad y define la belleza de esta ciudad", a la vez que dedica esta obra a toda su familia por haberle "enseñado a amar esta bendita tierra y también al pintor cordobés más universal, Julio Romero de Torres", su "mayor inspiración en el arte de la pintura". Su técnica, sensibilidad y manera única de captar el espíritu cordobés son las raíces de su pasión artística, ha confesado.

Así, ha detallado que ha querido que "el cartel sea ante todo una narración visual", de modo que "en esta obra se une el origen de la feria, representado por el caballo y el estandarte de la Virgen de la Salud, evocando aquella antigua tradición recuperada como inicio de la celebración, junto a la Córdoba moderna, personificada en la mujer cordobesa que protagoniza la escena". La modelo protagonista, Nuria, "nos introduce de manera simbólica en la ciudad durante su fiesta".

Viste un traje de faraláes rojo, lleno de volantes y movimiento, obra de la diseñadora Juana Martín, "quién mejor que una creadora nuestra para representar la esencia contemporánea de la mujer cordobesa", ha afirmado, para precisar que "luce el mismo pendiente de coral que Romero de Torres colocó a María Teresa López, la popular Chiquita Piconera en su cuadro 'Fuensanta'", siendo la manera de "rendir homenaje al ilustre pintor y a su modelo, iconos eternos de la ciudad".

A la izquierda de la composición aparece la feria representada de manera simbólica, con la Virgen de la Salud y el caballo, "elementos indispensables que evocan su origen ganadero". Tras ellos, el río Guadalquivir y al fondo de la composición se insinúan las siluetas de la torre y crucero de la Catedral y el Puente Romano. "Vistas como estas son eternas y su belleza nunca pasa de moda", ha declarado.

También están presentes los símbolos que narran la identidad cordobesa, su carácter religioso, sus raíces califales, representadas por la puerta de chapado de latón de la Mezquita-Catedral. La primera estrella que asoma al atardecer como "signo de esperanza y continuidad". En la parte inferior, el escudo de la ciudad refuerza "la idea de tradición y memoria festiva", de modo que "no es un adorno, sino un símbolo que subraya que la Feria de Mayo no es un evento moderno aislado, sino una celebración que prolonga una historia medieval con privilegio real del siglo XIII".

La tipografía de Córdoba es "una recuperación del diseño histórico de 1907" y detrás, los farolillos evocan "el ambiente festivo que pronto se vivirá, luciendo los colores de Andalucía". "Todo el conjunto pretende revitalizar lo que somos, nuestra identidad, nuestras fiestas de mayo y el orgullo de ser cordobeses", ha descrito el autor.

"PARA LA HISTORIA DE LA CIUDAD"

Por su parte, el alcalde ha destacado que "es un pedazo de cartel" que está "convencido de que va a encantar y que va a quedar seguro para la historia de los carteles en la ciudad, con total seguridad", a la vez que ha agradecido que Rafael, con tan sólo 23 años, aceptara la propuesta de ser el cartelista de la ciudad.

Ha augurado que "va a llegar muy lejos" en su carrera, después de haber realizado obras importantes, como "el absoluto realismo del retrato que realizó de la princesa Leonor, que convirtió su talento en un fenómeno viral en toda España", al tiempo que ha valorado el mural que luce en la Iglesia de la Inmaculada en Córdoba capital, en Ciudad Jardín, de ahí que haya ensalzado su "dedicación y cariño" en la labor.

En palabras del regidor, "Córdoba es una ciudad donde la historia tiene un peso en el patrimonio, en la cultura y en el arte y que tiene muy dignos continuadores como Rafael Castejón que con su juventud va a tener un gran futuro".

Mientras, el concejal se ha mostrado "muy satisfecho con el trabajo que ha hecho el cartelista para el Mayo de Córdoba", a lo que ha agregado que "reúne todas las características de un cartel y lo más importante, va a gustar a todo el mundo".