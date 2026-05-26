Asaja avisa de la incertidumbre en la campaña de girasol por el retraso en las siembras y la falta de lluvia

Archivo - Imagen de archivo de girasoles. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, ha avisado sobre la situación de incertidumbre que atraviesa la campaña de girasol en la región, marcada por el retraso en las siembras y la dependencia de las precipitaciones para que germinen las semillas ya plantadas. Serra ha explicado que "la previsión es que como el cereal de invierno, sobre todo el trigo, mucho no se ha podido sembrar por culpa de las aguas y han flexibilizado la rotación de los cultivos, la gente que tenía previsto sembrar trigo en esas parcelas, van a sembrar girasol".

En declaraciones a Europa Press, el dirigente agrario ha señalado que esta situación ha generado un incremento de la superficie sembrada de girasol, aunque con importantes limitaciones derivadas de las condiciones climáticas. Serra ha subrayando la paradoja de haber pasado de las inundaciones invernales a la sequía actual. "Sequía de las parcelas de secano, que no son regables porque no tienen agua", ha precisado.

De este modo, el presidente ha insistido en que muchas de las siembras de girasol realizadas están en una situación crítica de espera. "Hay muchas siembras de girasol que literalmente no han nacido, están esperando que le llegue humedad para germinar y salir", ha manifestado.

Respecto a los precios, Serra ha reconocido que, aunque no son excelentes, el girasol representa una esperanza relativa en un contexto de precios muy deprimidos. "El precio sin que sea una maravilla no es malo del todo, sobre todo en el ambiente de malos precios que hay para todo".

CAMPAÑA DE INCERTIDUMBRE POR EL CLIMA Y LOS PRECIOS

Desde Asaja han apuntado que esta campaña se caracteriza por "un momento de incertidumbre total, primero por el clima y segundo por los precios", lo que ha llevado a muchos agricultores a apostar por el girasol como cultivo alternativo tras no poder sembrar cereales de invierno. "Para todos aquellos con superficies de secano que no pudieron sembrar en su momento cereal, han sembrado girasol que se ha convertido en la esperanza refugio".

En esta línea, Serra ha detallado la compleja situación de las parcelas de secano. "Hemos pasado de no poder sembrar porque no paraba de llover, a no poder sembrar y no nacer porque no llueve". Así, ha diferenciado entre las parcelas de riego y las de secano en cuanto a su capacidad de respuesta ante la falta de precipitaciones. "Las parcelas de riego, si no llueve, tienen la opción de regarlas con los medios que tengan", ha señalado, aunque ha reconocido que "empezar a regarlas desde el principio es caro". En cambio, "las parcelas de secano, las que se pudieron sembrar con el jugo suficiente para que le hace falta al girasol van más o menos para adelante, pero las que fueron preparadas recientemente están en riesgo".

Asimismo, Serra ha alertado sobre el retraso acumulado en el ciclo de cultivo del girasol, que debería estar prácticamente finalizado en esta época del año. "El girasol en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz se suele sembrar en marzo y estamos en mayo, vamos tarde", ha manifestado, advirtiendo de que "si tienes menos días para crecer, tiene menos pipas".

Respecto a las estimaciones de superficie sembrada, Serra ha reconocido que no dispone de datos precisos debido a la alteración de los patrones habituales. "Normalmente todos los años se mueven en una superficie arriba o abajo más o menos estable, pero este año todo es muy alterado. Aunque, ha asegurado que "habrá un incremento de la superficie de girasol".