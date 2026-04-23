Asaja, La Voz, el Cabildo y Caja Rural del Sur abren en Córdoba el plazo para los IX Premios Felipe González de Canales

Imagen promocional de los Premios González de Canales al Sector Agrario y al Mundo Rural. - ASAJA CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal agraria Asaja Córdoba, 'La Voz de Córdoba', el Cabildo Catedral de Córdoba, la Fundación Caja Rural del Sur y Covap han abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios Felipe González de Canales al Sector Agrario y Mundo rural, que celebran este año su novena edición.

Según ha informado Asaja Córdoba en una nota, podrá concurrir a estos premios cualquier persona, empresa, entidad o institución vinculada de forma directa o indirecta al sector agrario y al mundo rural en España y en la Unión Europea (UE). La presentación de candidaturas podrá realizarse directamente por los interesados o bien por otra persona o entidad que quiera poner en valor al candidato mediante el reconocimiento que dan estos premios.

Todas las candidaturas propuestas serán motivadas y deberán ajustarse a los objetivos de cada una. El modelo de solicitud está disponible en la web de Asaja Córdoba (www.asajacordoba.es) y se deberán remitir al correo electrónico 'asaja@asajacordoba.es', presentar presencialmente en la sede de Asaja Córdoba, o enviar por correo ordinario, con referencia en el sobre 'Candidatura a los Premios Felipe González de Canales', a la sede de Asaja Córdoba. Las solicitudes deberán ser presentadas antes del 31 de mayo de 2026 inclusive.

Las diferentes categorías a las que se pueden optar, y que pueden consultarse en las bases disponibles en la página web de Asaja Córdoba, son al joven emprendedor, a la innovación e investigación y/o proyección internacional, a los valores del asociacionismo y/o cooperativismo, y a la gastronomía y la salud y a la economía circular. Además, podrán concederse reconocimientos especiales a propuesta del comité organizador.

Felipe González de Canales, quien da nombre a estos premios, "ha sido un pionero en el asociacionismo agrario y una persona que ha paseado el nombre del campo cordobés por España y Europa". Además de agricultor en Bujalance (Córdoba), fue el fundador de Jóvenes Agricultores, hoy Asaja Nacional, fundador de las Escuelas Familiares Agrarias y fundador de la Red Estatal de Desarrollo Rural, por lo que "ha sido y es un referente en el mundo rural español y el europeo".