Aucorsa adjudica a Iveco la compra de once nuevos autobuses híbridos para Córdoba capital

Reunión del Consejo de Administración de la empresa municipal Autobuses de Córdoba S.A. (Aucorsa). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la empresa municipal Autobuses de Córdoba S.A. (Aucorsa) ha tomado conocimiento en su sesión ordinaria de este lunes de la adjudicación del contrato para la compra de nuevos vehículos. Concretamente, el expediente ha sido adjudicado a la empresa Iveco para el suministro de once autobuses híbridos de Gas Natural Comprimido (GNC).

Según ha detallado el Consistorio en una nota, esta tecnología ha sido escogida por Aucorsa por sus beneficios en materia de sostenibilidad, durabilidad y resistencia a condiciones adversas como las altas temperaturas. Se estima que los autobuses de GNC permiten reducir las emisiones de CO2 hasta en un 30% en comparación con los vehículos diésel.

Así, los autobuses que la empresa adjudicataria suministrará a partir de este contrato serán dos vehículos de 18 metros con capacidad para más de 120 pasajeros; y otros nueve de doce metros de longitud. Se trata además de vehículos que permiten la recuperación de energía en frenada y deceleración, al tiempo que cuentan con sistemas de seguridad y conducción avanzados.

Estos nuevos autobuses se sumarán a los quince vehículos adquiridos en el año 2025. Diez de ellos ya prestan servicio como parte de la flota, que se verá reforzada con unidades más a lo largo de la actual semana.

Paralelamente, la empresa municipal ha iniciado el expediente de penalizaciones correspondiente al contrato con la empresa adjudicataria por el "retraso" en la entrega de los 15 autocares comprometidos para el año pasado. "Un plazo que no ha podido cumplirse por diversas circunstancias del suministrador", ha subrayado el Ayuntamiento.

El presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha informado además a los miembros del Consejo de Administración acerca de la contratación de 20 nuevos conductores que se ha realizado en los últimos días. Un movimiento que se engloba "en el contexto del aumento de viajeros y trayectos, con picos de demanda como el registrado en el pasado Viernes de Dolores, cuando se alcanzaron los 89.000 usuarios en nuestros autobuses públicos", ha explicado.

El crecimiento de la plantilla, ha detallado Jordano, "viene igualmente motivado por la aplicación del convenio colectivo de 2026, que introduce mejoras para las condiciones laborales de los trabajadores de las que se deriva una necesidad de refuerzo de personal".