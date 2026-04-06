Aucorsa alcanza la cifra récord de 576.000 viajeros en la Semana Santa, con 26.000 viajeros más que en 2025

Archivo - Un autobús de Aucorsa en una parada en Ronda de los Tejares, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos de la empresa municipal Autobuses de Córdoba SA (Aucorsa) han registrado durante la Semana Santa de 2026 un total de 576.863 viajeros. Un dato que evidencia que la tendencia al alza en la utilización del transporte público se mantiene año tras año en la capital cordobesa.

Según han destacado desde el Ayuntamiento, "el dato es el mejor de los últimos cuatro años". Si se compara con el del año 2023, cuando se registraron un total de 467.303 desplazamientos, el incremento es de un 23,4%. En relación a 2025, durante la última Semana Santa se han anotado 26.169 viajes más.

El análisis de la demanda sitúa al Viernes de Dolores como la jornada de mayor afluencia, con 88.705 usuarios, seguida por el Martes Santo con 74.299 y el Miércoles Santo con 73.903 viajeros. Mientras, el Domingo de Resurrección ha sido el día más tranquilo, registrándose un total de 30.359 usuarios.

En estas fechas, Aucorsa implementa un dispositivo especial condicionado por los desfiles procesionales con modificación de itinerarios en las líneas coincidentes con los cortes de tráfico. Para mantener la conectividad entre los distintos barrios y el centro de la ciudad se establecieron recorridos alternativos en líneas de alta demanda como la 1, la 3, la 7 y la 12.

Además, la empresa municipal organizó un Servicio Especial durante las madrugadas del Miércoles al Jueves Santo y del Jueves al Viernes Santo. Este dispositivo ha comunicado el centro con las principales áreas urbanas, situando su punto subida de viajeros en la parada de Vallellano. Los servicios especiales han operado con una frecuencia de paso de aproximadamente 20 minutos desde las 23,30 horas hasta las 02,30 horas, registrando un total de 3.222 usuarios si se suman ambas jornadas. Con la finalización de la Semana Santa, Aucorsa ha restablecido este lunes su operativa habitual.