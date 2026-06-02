Autacor destaca el aumento del 6,25% registrado en los servicios prestados por los taxistas en la Feria de Córdoba

Taxis en la Feria de Córdoba. - AUTACOR

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba, Autacor, ha hecho este martes un balance positivo del servicio prestado por los taxistas cordobeses durante la celebración de la recientemente concluida Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, en la que se ha registrado un incremento del 6,25% en los servicios realizados desde o hacia el recinto ferial de El Arenal entre el 22 y el 30 del pasado mayo.

Tanto es así, que, según ha destacado en una nota remitida a Europa Press el presidente de Autacor, José María Jiménez, una vez terminada la Feria de 2026 desde la asociación han querido "agradecer la confianza depositada por los usuarios en el taxi un año más".

Jiménez ha subrayado el mencionado dato de que "este año se ha superado el volumen de servicios con respecto a la edición anterior en un 6,25%", cifra ésta que, según ha precisado, "se ha obtenido a partir de varios indicadores, en primer lugar por el aumento de los servicios registrados desde la central, y después por el consumo de combustible" en la flota de taxis durante el periodo de feria.

Este incremento "refleja la apuesta de la ciudadanía por un transporte seguro, regulado y disponible durante las noches de feria", según ha señalado Jiménez, quien, igualmente y en nombre de Autacor, ha querido "agradecer públicamente la labor de la Policía Local de Córdoba, por ofrecer, una vez más, su dedicación y profesionalidad, y especialmente por su labor en la lucha contra el intrusismo".

De este modo, "gracias a su actuación, el periodo de feria se ha cerrado con un total de 23 denuncias por taxis piratas o actividad irregular, contribuyendo a garantizar la seguridad de los usuarios y la competencia leal en el sector", expresando por último el presidente de Autacor el compromiso de los taxistas de Córdoba de "seguir ofreciendo un servicio profesional y de calidad a cordobeses y visitantes".