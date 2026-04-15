Autores de doce países se darán cita en mayo en el Festival Internacional de Poesía de Granada

Presentación de la XXII edición del Festival de Poesía de Granada.
Presentación de la XXII edición del Festival de Poesía de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 14:18
Seguir en

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición del Festival Internacional de Poesía de Granada (FIP) reunirá del 4 al 9 de mayo a autores de doce países de Europa, América y Oriente Medio, ampliando su duración y programación para ofrecer recitales, encuentros, talleres y propuestas escénicas en espacios emblemáticos de la ciudad y la provincia.

Se trata de un programa ambicioso en el que el FIP, que ha mostrado su apoyo a la candidatura de Granada como Ciudad Cultural 2031, contará con figuras como Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

También con Alejandro G. Roemmers, Premio Internacional Gustavo Adolfo Bécquer; Olvido García-Valdés, reconocida a su vez con el Reina Sofía; Raquel Lanseros, Tomás Sánchez Santiago y Ángeles Mora, Premios Nacionales de la Crítica.

También estará el escritor rumano Mircea Cartarescu, referente de la literatura europea de vanguardia, que participa en un recital poético junto a Billy Collins, 'Poeta Laureado de los Estados Unidos'.

Entre los invitados figuran los autores argentinos Ana María Shúa, Boris Rozas y Rodrigo Fresán; los mexicanos Jorge Valdés Díaz-Vélez, Daniel López Acuña y Jorge Fernández Granados; las rumanas Ioana Nicolaie y Corina Oproae; los iraquíes Mohamed al-Amin y Hatif Janabi; los egipcios Ahmad al Shahawy y Sara Hamid Hawass; la libanesa Violette Abou Jalad; el nicaragüense William González; la uruguaya Carolina Zamudio; la venezolana Karina Sáinz-Borgo; y la cubana María López-Vigil.

La música se integrará como una vía de resonancia poética, ampliando los márgenes de la palabra.

El programa contará con la presencia de la cantaora Ángeles Toledano; la cantante Clara Montes, cuya trayectoria ha estado profundamente vinculada a la obra de Antonio Gala.

Participarán asimismo Soleá Morente y Antonio Arias, que propondrán una charla-concierto en torno al vigésimo aniversario del emblemático disco 'Omega'; y, como cierre, Carmen Linares y Jorge Pardo, referentes indiscutibles y galardonados con el Premio Princesa de Asturias y el Premio Nacional de Músicas, respectivamente, que protagonizarán el cierre del FIP con un homenaje a San Juan de la Cruz.

APOYO INSTITUCIONAL

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha referido a esta edición como "una de las grandes citas culturales de Europa, capaz de situar a nuestra ciudad en el centro del diálogo literario internacional, que representa la excelencia, la diversidad y la capacidad de Granada para generar espacios de encuentro entre culturas, disciplinas y generaciones".

Por su parte, la codirectora del FIP, Remedios Sánchez, ha señalado que "con la literatura como eje, Granada respira diversidad y heterodoxia, inspiración multicultural, una riqueza inmensa que enlaza tradiciones y que conecta el pasado con el futuro".

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha animado a la ciudadanía a participar, acercarse a la poesía y a disfrutar de una programación diversa y de calidad y ha valorado que "iniciativas como esta recuerdan la importancia de la cultura como elemento de cohesión social, herramienta de reflexión y puente entre diferentes sensibilidades y generaciones".

En la misma línea se ha manifestado el subdelegado del Gobierno de España, José Antonio Montilla, quien ha agradecido y elogiado el trabajo de los directores del festival, una cita que ha definido como "de primer nivel" y ha destacado su "importante trayectoria de 22 ediciones y unas señas de identidad y compromiso con la defensa de las libertades, que va mucho más allá de lo que es el festival".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado