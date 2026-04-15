Autores de doce países se darán cita en mayo en el Festival Internacional de Poesía de Granada

Presentación de la XXII edición del Festival de Poesía de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición del Festival Internacional de Poesía de Granada (FIP) reunirá del 4 al 9 de mayo a autores de doce países de Europa, América y Oriente Medio, ampliando su duración y programación para ofrecer recitales, encuentros, talleres y propuestas escénicas en espacios emblemáticos de la ciudad y la provincia.

Se trata de un programa ambicioso en el que el FIP, que ha mostrado su apoyo a la candidatura de Granada como Ciudad Cultural 2031, contará con figuras como Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

También con Alejandro G. Roemmers, Premio Internacional Gustavo Adolfo Bécquer; Olvido García-Valdés, reconocida a su vez con el Reina Sofía; Raquel Lanseros, Tomás Sánchez Santiago y Ángeles Mora, Premios Nacionales de la Crítica.

También estará el escritor rumano Mircea Cartarescu, referente de la literatura europea de vanguardia, que participa en un recital poético junto a Billy Collins, 'Poeta Laureado de los Estados Unidos'.

Entre los invitados figuran los autores argentinos Ana María Shúa, Boris Rozas y Rodrigo Fresán; los mexicanos Jorge Valdés Díaz-Vélez, Daniel López Acuña y Jorge Fernández Granados; las rumanas Ioana Nicolaie y Corina Oproae; los iraquíes Mohamed al-Amin y Hatif Janabi; los egipcios Ahmad al Shahawy y Sara Hamid Hawass; la libanesa Violette Abou Jalad; el nicaragüense William González; la uruguaya Carolina Zamudio; la venezolana Karina Sáinz-Borgo; y la cubana María López-Vigil.

La música se integrará como una vía de resonancia poética, ampliando los márgenes de la palabra.

El programa contará con la presencia de la cantaora Ángeles Toledano; la cantante Clara Montes, cuya trayectoria ha estado profundamente vinculada a la obra de Antonio Gala.

Participarán asimismo Soleá Morente y Antonio Arias, que propondrán una charla-concierto en torno al vigésimo aniversario del emblemático disco 'Omega'; y, como cierre, Carmen Linares y Jorge Pardo, referentes indiscutibles y galardonados con el Premio Princesa de Asturias y el Premio Nacional de Músicas, respectivamente, que protagonizarán el cierre del FIP con un homenaje a San Juan de la Cruz.

APOYO INSTITUCIONAL

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha referido a esta edición como "una de las grandes citas culturales de Europa, capaz de situar a nuestra ciudad en el centro del diálogo literario internacional, que representa la excelencia, la diversidad y la capacidad de Granada para generar espacios de encuentro entre culturas, disciplinas y generaciones".

Por su parte, la codirectora del FIP, Remedios Sánchez, ha señalado que "con la literatura como eje, Granada respira diversidad y heterodoxia, inspiración multicultural, una riqueza inmensa que enlaza tradiciones y que conecta el pasado con el futuro".

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha animado a la ciudadanía a participar, acercarse a la poesía y a disfrutar de una programación diversa y de calidad y ha valorado que "iniciativas como esta recuerdan la importancia de la cultura como elemento de cohesión social, herramienta de reflexión y puente entre diferentes sensibilidades y generaciones".

En la misma línea se ha manifestado el subdelegado del Gobierno de España, José Antonio Montilla, quien ha agradecido y elogiado el trabajo de los directores del festival, una cita que ha definido como "de primer nivel" y ha destacado su "importante trayectoria de 22 ediciones y unas señas de identidad y compromiso con la defensa de las libertades, que va mucho más allá de lo que es el festival".