Auxilian en Córdoba a un espectador del Rally Sierra Morena con una pierna rota en una zona de difícil acceso

El hombre en la ambulancia junto a un guardia civil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado durante la reciente celebración del Rally Sierra Morena 2026 (Rally de Andalucía) a una persona que acudía con sus dos hijos menores a ver una de las etapas y que se había fracturado una pierna mientras caminaba campo a través, sin saber dónde estaba su situación exacta al estar desorientado por no conocer la zona, que era de difícil acceso.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento de la situación, a través de un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. La Central COS-062, tras realizar varias gestiones que permitieron obtener las coordenadas exactas del lugar donde se encontraba la persona accidentada, pasó el aviso una de las patrullas en servicio en la zona, quienes se trasladaron al lugar indicado.

Tras una intensa búsqueda en un amplio paraje de difícil acceso y a pie, dado que no había caminos cercanos, los guardias civiles localizaron tanto a la persona herida como a sus dos hijos, un niño y una niña, que le acompañaban. Los mismos se encontraban en un paraje de difícil acceso y con marcada pendiente.

El herido presentaba aparentemente una fractura a la altura de la tibia y el peroné de la pierna derecha. No podía incorporarse por sí mismo y acusaba un dolor severo. Dado que en el lugar donde se encontraba era abrupto, con gran inclinación y muy difícil de transitar en un principio se tuvo que transportar al herido levantado por los agentes a peso, siendo infructuoso y de considerable dificultad teniendo en cuenta que a dicha persona se le tenía que preservar de las lesiones sufridas.

Simultáneamente, otra patrulla de la Guardia Civil procedió a guiar a los servicios sanitarios hasta un punto que permitió la evacuación del herido en zona de difícil acceso. Ya con la camilla se procedió por parte de los cuatro agentes intervinientes a evacuar al herido, resultando la tarea extremadamente extenuante por la dificultad que representaba la pendiente y lo abrupto del terreno campo a través.

Así las cosas se necesitaron unos 45 minutos para recorrer los 500 metros aproximados hasta, finalmente, desembocar en la carretera donde aguardaba la ambulancia siendo ayudado los agentes tanto por el sanitario de la ambulancia como por dos personas que estaban en el lugar y prestaron ayuda.