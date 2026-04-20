Un Avant con destino Sevilla arrolla un animal en Hornachuelos (Córdoba) y sufre una rotura de cristales

Archivo - Tren en imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tren Avant que partía desde Antequera (Málaga) con destino Sevilla ha arrollado este lunes a un animal a la altura de Hornachuelos (Córdoba), con el consecuente astillado de algunos cristales.

Según ha informado el servicio de comunicación de Renfe a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 6,58 horas y "en ningún momento la incidencia ha supuesto un riesgo para los viajeros".

Misma vez, ha detallado que el tren ha completado su recorrido con normalidad y que la incidencia no ha supuesto un retraso en la llegada a su destino.