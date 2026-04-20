Retrasos en los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por una incidencia en una maquinaria de vía

Archivo - Pasajeros en la estación ferroviaria de Santa Justa, con el panel de los horarios al fondo, en una imagen de archivo
Archivo - Pasajeros en la estación ferroviaria de Santa Justa, con el panel de los horarios al fondo, en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 20 abril 2026 8:09
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SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trenes que circulan por la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía registran retrasos desde primera hora de este lunes 20 de abril por una "incidencia en una maquinaria de vía".

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, la incidencia se registra desde poco antes de las 08.00 horas y "se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible".

La línea de Alta Velocidad que conecta Madrid y Andalucía también registró retrasos este domingo por una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo, que afectó a trenes AVE y Avant.

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