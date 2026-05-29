Avanza lamenta el rechazo al preacuerdo de trabajadores del Metro de Granada tras ofera "sumamente competitiva"

Archivo - Imagen de archivo del Metro de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Avanza Granada ha señalado que "lamenta profundamente" el rechazo de la asamblea general de trabajadores del Metro de Granada al preacuerdo alcanzado y suscrito el pasado miércoles con el comité de empresa.

Así, señalan que la oferta propuesta por Avanza era "sumamente competitiva", e inciden en el hecho de que esta mejora "no sólo el incremento salarial, hasta un aumento del 24% en los próximos cuatro años, sino que además se incorporaban medidas sociales y organizativas planteadas por el propio comité de empresa".

Además, Avanza incide en que se trata de la tercera oferta de convenio desde el inicio de la negociación del convenio, el pasado 18 de marzo, y que "mejoraba sustancialmente las dos anteriores, después hacer un gran esfuerzo, como nos solicitaba la Junta de Andalucía".

La empresa también dice lamentar los perjuicios que causarán los paros a los usuarios del Metro de Granada.

La asamblea general de trabajadores del Metro de Granada ha votado este mismo viernes un "no" al preacuerdo alcanzado con Avanza el pasado miércoles y ha informado de que, por tanto, siguen convocados los paros durante las fiestas del Corpus de la capital, de forma que el primero de ellos será el martes 2 de junio, de 18,00 a 20,30 horas, así como otros también parciales el 3 de junio, de 13 a 15,30 horas y de 21,30 a 23,59 horas. El sábado 6 de junio, la huelga será de 13,00 a 15,30 horas.