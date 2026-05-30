Aviso amarillo este domingo por altas temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla con máximas situadas en 40ºC

Archivo - Dos personas se refrescan en unos chorros en un día caluroso. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo el aviso amarillo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzaran temperaturas máximas de 40ºC.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas cordobesa e hispalense y las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir se encuentran en aviso amarillo por altas temperaturas entre las 14,00 y las 20,00 horas.

En concreto, la temperatura máxima se sitúa en las cuatro zonas mencionadas en unos 39ºC. No obstante, la Aemet ha precisado que "localmente se podrán alcanzar los 40 grados".

Para la última jornada de la semana la Aemet ha pronosticado cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde se esperan chubascos ocasionales "sin descartar que vengan acompañados de tormentas".

Asimismo, las temperaturas mínimas se encontrarán en ascenso, mientras que las máximas también aumentarán, sobre todo en el litoral. Por su parte, los vientos soplarán flojos variables.