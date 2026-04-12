Aviso amarillo este lunes por oleaje en Almería y Granada acompañado por fuertes rachas de viento de hasta 60 km/h

Archivo - Varias personas en la playa de la Malagueta donde el temporal con vientos de 70 km/h y el litoral malagueño registra olas de tres metros, a 10 de febrero de 2023 en Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este próximo lunes, 13 de abril, avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros en las provincias de Almería y Granada, que estarán acompañados por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora.

Según informa la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso amarillo se mantendrá vigente en la zona del Poniente y Almería Capital hasta las 6,00 horas de la mañana, donde se espera que sople viento del oeste de 50 a 60 km/h y que haya olas de hasta tres metros de altura.

Por otro lado, la costa granadina también permanecerá bajo el nivel amarillo por este mismo fenómeno meteorológico desde las 12,00 horas de este domingo hasta las 6,00 horas del lunes. En esta zona se espera igualmente viento del oeste que podrá alcanzar entre los 50 y 60 km/h y olas de tres metros.