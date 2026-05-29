Aviso amarillo este sábado por altas temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla con las máximas entre 38 y 40ºC

Archivo - Un termómetro marca temperaturas cerca de 40º en la capital cordobesa, a 19 de agosto de 2024 en Córdoba (Andalucía, España). - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 30 de mayo, el aviso amarillo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzaran temperaturas máximas de entre 38 y 40ºC.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la campiña cordobesa registrará este sábado el mayor punto de calor de la jornada en Andalucía -- con 39ºC, aunque localmente se podrán alcanzar los 40 grados--, por lo que el aviso estará activado desde las 14,00 hasta las 20,00 horas.

Del mismo modo, en la provincia de Jaén, concretamente en las comarcas de Morena y Segura así como en el Valle del Guadalquivir, permanecerán bajo aviso amarillo de 14,00 horas a 20,00 horas y las máximas llegarán a los 38 grados.

En cuanto a Sevilla, la zona de la campiña sevillana también alcanzará una temperatura máxima de 38ºC y estará en aviso de nivel amarillo durante la misma franja horaria mencionada en Córdoba y Jaén.

No obstante, en el resto de provincias andaluzas también se esperan un registro alto de calor durante la jornada del sábado, empezando por Córdoba y Sevilla con 39ºC, respectivamente; Jaén con 36ºC; Granada con 35ºC; Huelva 32ºC; Málaga y Almería con 29ºC, respectivamente, y Cádiz con 26ºC. Asimismo, este sábado se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales ocasionalmente acompañados de tormentas en Sierra Morena. Soplarán vientos flojos variables y el Levante será moderado en el Estrecho.