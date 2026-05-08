Aviso amarillo este sábado por lluvia y tormenta en Cádiz, Huelva y Sevilla, con hasta 15 l/m2 en una hora

Archivo - Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y las tormentas volverán a activar este sábado, 9 de mayo, avisos de nivel amarillo en distintos puntos de Andalucía, concretamente en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, donde se prevé una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y no se descarta la posibilidad de granizo.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web oficial, consultada por Europa Press, el litoral gaditano permanecerá bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 6,00 hasta las 15,00 horas de este sábado.

Asimismo, todas las comarcas de la provincia de Huelva --Aracena, Andévalo y Condado, y el litoral-- estarán en alerta amarilla por estos fenómenos atmosféricos entre las 3,00 y las 15,00 horas.

En la provincia de Sevilla, concretamente en la Sierra Norte y la campiña, también se mantendrá activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 6,00 hasta las 15,00 horas de la misma jornada.

En el conjunto de Andalucía se esperan para este sábado cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas y generalizadas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas de tormentas y con posibilidad de granizo menudo ocasional. Durante la tarde, la situación tenderá a mejorar en el litoral, donde los cielos quedarán poco nubosos, mientras que en el interior se abrirán claros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán, de forma más acusada en las zonas del interior.

Además, durante la jornada soplarán vientos flojos y variables, que aumentarán a moderados de componente suroeste a lo largo de la mañana, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en el tercio occidental andaluz.