El Ayuntamiento de Córdoba destina 1,3 millones en ayuda al autoempleo, especialmente a afectados por borrascas y trenes

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, han presentado este lunes las ayudas que destina dicho organismo y aprobará esta semana para distintos sectores, con nuevas líneas para los afectados por las continuas borrascas de enero y febrero y los problemas de comunicación por tren tras el siniestro ferroviario de Adamuz, que supuso la muerte de 46 personas el día 18 de enero. En total se recogen más de 1,3 millones de euros a fondo perdido, en concurrencia competitiva.

En una rueda de prensa, el regidor (PP) ha destacado la convocatoria de incentivos al autoempleo 2026 con el objetivo "muy claro de seguir apoyando el crecimiento de Córdoba y hacerlo a su vez con un respaldo claro a los sectores productivos que son protagonistas de ese crecimiento de oportunidades y de empleo", teniendo en cuenta "la crisis actual" con situaciones que han llevado a "emergencias".

En concreto, ha detallado que de las seis líneas que van a salir en ayudas al autoempleo, tres de ellas son nuevas y "tienen que ver absolutamente con los sectores que de una forma u otra se han visto afectados y se están viendo afectados con pérdidas por las circunstancias vividas, tanto con el accidente trágico de trenes", así como por "el temporal de lluvias".

Ha recordado que las primeras ayudas iban a llegar al sector hotelero, a las pymes y autónomos dentro de ese ámbito, "porque son miles las reservas que se han cancelado durante los meses de enero, febrero y primeros de marzo", aunque "todavía no se recupera", porque "ahora hay otra circunstancia, que tiene que ver también no sólo con esto, sino con la guerra de Irán y que está haciendo que el sector lo esté pasando mal".

Además, ha apuntado que se van a sumar a las ayudas los guías turísticos, "que se integran también en esta línea del sector hotelero y que aparece dotada con 250.000 euros en total, que son ampliables si fuera necesario", al tiempo que ha aseverado que va a haber "unas líneas de colaboración con la hostelería, a través del Instituto Municipal de Turismo (Imtur)", con "una campaña extraordinaria de promoción de la ciudad", para lo cual están en conversaciones con Hostecor.

Tras ello, Bellido ha indicado que el segundo ámbito con línea nueva es el sector del taxi, que "se ve perjudicado por la caída turística y habrá 200.000 euros", especialmente para facilitar la transición hacia la factura electrónica; mientras que una tercera línea es la venta ambulante, que "han tenido que suspender en muchas ocasiones los mercadillos por las inclemencias del tiempo", de manera que tendrán 100.000 euros en ayudas.

COMERCIOS DE VIÑUELA Y PONCE DE LEÓN

Por otra parte, el primer edil ha aseverado que "dentro de las líneas tradicionales de ayuda van a tener una especial puntuación, un baremo, los comercios que estén en la zona de La Viñuela y de Ponce de León", ante las obras por el Ayuntamiento, "que también, en parte por las lluvias y en parte por otras circunstancias, hay muchas que están sufriendo retrasos en su ejecución", ha lamentado.

Igualmente, ha enfatizado que "se hace un importante esfuerzo con todos los autónomos", que "son los principales protagonistas de la economía local, los pequeños empresarios que sostienen la inmensa mayoría de nuestra economía y de los empleos que se generan en la ciudad". Al hilo, Bellido ha señalado que se introduce "un apartado especial, con la biotecnología que está creciendo a través de la incubadora Biotech". Habrá incentivos de 3.500 euros.

EL DETALLE

En este sentido, para la línea que corresponde a las empresas de nueva creación hay 310.000 euros, con dos grupos: uno para todos los proyectos generales y sociales, con ayuda máxima de 4.500 euros y otro para uno nuevo, Emprendimiento Senior, dirigido a personas que tengan 52 o más años en la fecha de alta en el RETA, de cara a "combatir el desempleo de larga duración en esa franja de edad", en este caso con ayudas de 6.000 euros, según ha avanzado la concejal del área.

En el caso de las ayudas para la digitalización del sector del taxi, se recogen mil euros para el titular, pero va a ascender a 2.000 euros máximo si el taxista cuenta con un segundo conductor contratado, de manera que "se potencia la contratación", ha elogiado Torrent.

También, ha apuntado al mantenimiento del comercio de proximidad, con una dotación de 500.000 euros, "donde se reafirma nuestra apuesta con ese modelo, que forma el alma de Córdoba". Se ofrece una ayuda de hasta 3.500 euros, destinada a sufragar los gastos de funcionamiento de los pequeños y medianos negocios.

Para el comercio ambulante, con 100.000 euros, se recogen ayudas que van a llegar a un máximo de 2.000 euros. Los alojamientos hoteleros tendrán aportaciones desde los 30.000 euros y a los guías turísticos, unos mil euros.

Entretanto, ha declarado que "la prioridad absoluta es que ningún autónomo, pequeño comercio o empresario de Córdoba tenga que afrontar sólo las consecuencias de los eventos extraordinarios que han golpeado nuestra economía recientemente".

PLAZOS E INFORMACIÓN

El plazo de presentación, una vez aprobado en el consejo rector del jueves, será del 6 al 20 de abril para los sectores del taxi, Biotech, el comercio, ambulantes y el turismo. Los emprendedores de la primera línea tendrán del 1 al 15 de junio, para aquellos que se constituyeron entre julio de 2025 y febrero de 2026, y del 25 de septiembre al 9 de octubre, para aquellos que se constituyeron de marzo a junio de 2026.

Habrá canales directos para facilitar toda la información, como los teléfonos 627078847 y 663990007, así como el teléfono general del Imdeec, el 957764229, y la web 'https://imdeec.es/', entre otros.