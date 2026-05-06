El PP destaca la inversión de la Junta en carreteras en Cádiz y los 107 millones en 203 puntos dañados por las borrascas

Bruno García en rueda de prensa. - PP

CÁDIZ 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha destacado la inversión realizada por la Junta de Andalucía en carreteras en la provincia y ha subrayado que se están ejecutando 107 millones de euros para el arreglo de 203 puntos dañados por el temporal de lluvias.

En materia de mantenimiento, ha indicado que "el gobierno del PSOE estuvo diez años sin realizar obras de mantenimiento, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno ha destinado 43 millones en los últimos cuatro años".

En una nota, Bruno García, acompañado por la coordinadora de Fomento, Carmen Sánchez, y la vicesecretaria de Organización y número seis de la candidatura, Auxi Izquierdo, ha señalado las políticas en infraestructuras y carreteras centrado en tres bloques, como son la conservación, la construcción de nuevas infraestructuras y obras de emergencia, especialmente para hacer frente a los daños de los temporales de lluvia de este año.

Así, ha señalado que "el anterior gobierno andaluz del PSOE suspendió en el 2008 los planes de conservación en las carreteras de la provincia, lo que ocasionó un importante deterioro por la falta de mantenimiento y fue un gobierno del PP el que, después de diez años sin conservación, retomó estas inversiones para la mejora y conservación de nuestras carreteras". En este sentido, ha destacado en la última legislatura son 43 millones de euros los que se han destinado a estos trabajos.

Por otro lado, en relación a grandes obras de mejora de las carreteras, Bruno García ha señalado, entre otras actuaciones, las llevadas a cabo en la carretera de La Barca-Jerez, Paterna-Medina y los proyectos de las carreteras en Castellar o en Jimena, que "han permitido mejorar las condiciones y seguridad de estas vías".

Además, ha señalado inversiones en demandas históricas que ahora ya están en marcha, como la obra de desdoble de la A-491 en Rota, "otra promesa incumplida del PSOE que después de 25 años está ya en licitación gracias al compromiso e impulso por parte del Gobierno de Juanma Moreno". También el desdoble de la A-384 entre Arcos-Antequera que ha salido a licitación el proyecto para el desdoble de una primera fase, ha indicado.

"Son algunos ejemplos sobre las cosas que se decían antes y no se cumplían y cómo el gobierno de Juanma Moreno las está haciendo una realidad", ha manifestado Bruno García, que se ha referido también a las obras de emergencia para afrontar situaciones extraordinarias, señalando que en el caso de los daños en carreteras sufridos a principios de año, son 107 millones de euros que están en ejecución para el arreglo de 203 puntos.

"Frente al esfuerzo de la Junta para la conservación, mejoras y afrontar lo extraordinario" ha criticado la "falta de celeridad por parte del Ministerio de Fomento en la reparación de la N-340, tanto en el término de Vejer como de Tarifa, que está ocasionando situaciones muy complicadas de tráficos y protestas por parte de los afectados".

Así, ha reclamado al Gobierno de España "que invierta en las carreteras de la provincia y aborde obras que son muy necesarias para Cádiz, como el tercer carril en todo el trazado de la A-4 o el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras que arrastran una situación insoportable".

"Estamos ante dos modelos, uno de invertir y crecer que es el del PP y Juanma Moreno desde la Junta de Andalucía, y otro el modelo de María Jesús Montero, que lo que quiere para Andalucía es lo mismo que Pedro Sánchez está haciendo en España ", ha concluido.



