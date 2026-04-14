El Ayuntamiento de Córdoba elaborará plan económico financiero al no alcanzar objetivo de estabilidad y regla de gasto

La delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha informado este martes de que se va a elaborar un plan económico-financiero para "hacer una ordenación de la evolución del gasto, ajustar indicadores formales y seguir garantizando la capacidad de inversión y prestación de los servicios", todo ello "mirando siempre al futuro en un contexto económico que exige una planificación con rigor y capacidad de adaptación".

Así lo ha asegurado la concejal en una rueda de prensa, en la que ha informado de que el Pleno tomará conocimiento el jueves del decreto de liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2025, que incorpora el informe de Intervención que analiza tres variables principales y que recoge que "no se alcanzan los objetivos de estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto".

Dicho informe, según ha detallado, analiza el cumplimiento de las reglas fiscales que "se concretan en el análisis de la estabilidad presupuestaria, en el análisis de la regla de gastos y en la sostenibilidad financiera, que incluye la sostenibilidad de la deuda comercial, el cumplimiento del período medio de pago".

En relación con los citados objetivos que no se alcanzan, la edil ha comentado que "se produce en una necesidad de financiación de 5,6 millones de euros, un ajuste técnico en términos de estabilidad", a la vez que "el gasto computable ha experimentado un crecimiento del 6,66%, que supera la tasa de referencia, que es del 3,2%", de modo que "ese exceso de gasto supone 6,24 millones respecto al límite establecido".

En palabras de Torrent, "no es un problema de falta de recursos ni desequilibrio financiero real", sino "unos indicadores que se calculan conforme a criterios de contabilidad nacional, que incorpora ajustes técnicos que no responden directamente ni a la caja ni a la liquidez del Ayuntamiento, que podría poner en duda esa salud financiera del Consistorio, que sí tiene".

Al respecto, la concejal ha explicado que "las causas que han provocado esta inestabilidad son el incremento de ejecución de inversiones de la ciudad, como pueden ser los parques, un ejemplo muy palpable"; el tema de personal, tras "ofertas congeladas que han permitido la entrada de funcionarios y laborales necesarios y ha supuesto también un incremento", para "crear empleo de calidad".

También, ha citado "el incremento de transferencias, tanto a Aucorsa como a Sadeco, por las bonificaciones de billetes y la puesta en valor de la tasa de residuos, que han exigido un esfuerzo municipal", a lo que ha agregado "la disminución de los derechos recaudados por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) a la hora de elaborar el presupuesto de 2025". "Se tomaron como previsiones las comunicadas por el Ministerio y luego han sido menores a las comunicadas", ha advertido.

LAS MEDIDAS

Según ha expuesto, "ante esta inestabilidad que se ha presentado en el informe de Intervención no es necesario tomar medidas radicales", de manera que "no será necesario tocar el capítulo 1 del gasto de personal", sino que "las medidas se van a enfocar básicamente en la mejora de la coordinación con las inversiones de organismo autónomos y sociedades, acompasando esas obligaciones que se asumen desde el Ayuntamiento con los derechos que se reconocen y así se evitan ajustes por transferencias internas que inciden en la inestabilidad".

Entretanto, la edil ha subrayado que "el Consistorio mantiene una situación financiera con más de 153 millones de liquidez, un endeudamiento del 38,65%, muy por debajo de los límites legales, y un ahorro neto positivo", con "la liquidación del resultado presupuestario positivo por 6,6 millones de euros", a lo que ha agregado "se ha producido una amortización anticipada de deuda por 37 millones de euros, que reduce la deuda y fortalece el futuro del Ayuntamiento, que es muy importante".

En definitiva, la delegada ha manifestado que "el incumplimiento de la estabilidad se produce en un contexto de equilibrio presupuestario real".