El Ayuntamiento de Córdoba organiza actividades que abordan bienestar de la mujer de perspectiva física, mental y social

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha una nueva edición del programa 'Mujer y Salud: Salud Integral con Perspectiva de Género'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Mujer y Salud: Salud Integral con Perspectiva de Género', una iniciativa que se extiende desde abril hasta junio de este año y que busca abordar el bienestar de las mujeres desde una dimensión física, mental y social.

Según ha informado el Consistorio, el programa destaca por su variedad de temáticas, diseñadas para responder a las necesidades específicas de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Entre las actividades principales se incluyen talleres sobre alimentación saludable, etiquetado nutricional y gestión integral de la menopausia impartidos por personal experto en enfermería y nutrición.

Igualmente, charlas sobre higiene del sueño, gestión del dolor y bienestar emocional para afrontar los retos cotidianos; así como sesiones dedicadas al cuidado del suelo pélvico, impartidas por fisioterapeutas de los centros de salud de la ciudad. El programa también apuesta por el arte como herramienta para abordar otros contenidos relacionados con la salud femenina.

Esta iniciativa es fruto de un trabajo transversal en el que participan diversas delegaciones municipales, entidades y colectivos, entre ellas, además de Igualdad, las delegaciones de Participación Ciudadana, Salud y Consumo-Salud Pública y Cultura y Patrimonio Histórico.

También están implicadas Cultura en Red, la Red Municipal de Bibliotecas, la Red de Igualdad del distrito Sur, la Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur, la Comisión de Género de Poniente Sur, la Unidad de Suelo Pélvico Hospital Reina Sofía, la Asociación de Mujeres Amudevi, la Asociación de Mujeres Talía, la Asociación Vecinal Nuestra Señora del Rosario, la Asociación Vecinal Aquavetus, la Vocalía de la Mujer de la Asociación Vecinal La Viñuela y los centros de salud Guadalquivir, Córdoba-Centro, Poniente y Aeropuerto.

La mayoría de las actividades se llevan a cabo en los centros cívicos de la ciudad y son de entrada libre hasta completar aforo. Además, las actividades disponen de servicio de ludoteca, siendo necesaria inscripción previa con dos días de antelación a través del correo 'info.promocionigualdad@ayuncordoba.es'.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marián Aguilar, ha indicado que "este programa responde al objetivo de mejorar la calidad de vida de las ciudadanas poniendo el foco en una salud que entiende las particularidades de género" y ha agradecido "la importante y amplia colaboración para que este programa siga su curso".