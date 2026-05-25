Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) recoge firmas para una demanda colectiva por microcortes de luz en el pueblo

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), a través de sus servicios jurídicos, impulsa una recogida de firmas para reclamar conjuntamente a la empresa suministradora "una solución definitiva" a los microcrotes del suministro eléctrico que se producen en este municipio de unos 8.000 habitantes del área metropolitana de Granada.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en una publicación en sus redes sociales, que data de principios del presente mes de mayo, y en la que detalla que desde hace tiempo, en zonas y calles muy concretas de la localidad, hay domicilios que se ven afectados por microcortes, bajadas de tensión o interrupciones del suministro eléctrico.

Se trata de "episodios que generan perjuicios relevantes a los ciudadanos", señalan en la publicación, a la vez en que inciden en que esta es la razón para dar este paso, "ya que la situación trasciende por encima de hechos puntuales".

Las plantillas para las recogidas de firmas están a disposición de los ciudadanos de Cúllar Vega hasta este próximo 28 de mayo tanto en Atención al Público en el Ayuntamiento como en el Centro Multifuncional de El Ventorrillo, y desde el Consistorio animan a que todos los vecinos que se hayan visto afectados completen sus datos de cara a la reclamación conjunta.

ENDESA DEFIENDE SUS REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, la compañía Endesa ha subrayado a Europa Pres el hecho de que mantiene reuniones continuas con el Ayuntamiento de Cúllar Vega para analizar la situación de la red de distribución y planificar las inversiones a futuro y sobre los casos concretos de microcortes y bajadas de tensión anuncia que realizará un análisis en detalle con el planteamiento que le traslade la administración local.

Así, según señalan, el pasado miércoles 20 de mayo tuvo lugar el último encuentro de Endesa con los técnicos del Consistorio para explicar los planes de inversión previstos en el corto plazo, y que consisten en una inversión de unos 100.000 euros en la red de baja tensión para refuerzo y mejoras); y preparar las inversiones en la red de Media Tensión para el medio plazo.

"Estos encuentros son necesarios para que los técnicos nos trasladen información de detalle de zonas en las que se puedan hacer mejoras, así como para coordinar las autorizaciones y tramitaciones locales", exponen desde la compañía eléctrica.

En este sentido, Endesa incide en que mantiene "una comunicación continúa y necesaria" para adaptar lo mejor posible los planes de inversión a las necesidades reales del municipio de Cúllar Vega.

Y por último, exponen que para los microcortes y bajadas de tensión que indican desde el Ayuntamiento en torno a la recogida de firmas, se hará "un análisis de detalle de las zonas que nos indique el Ayuntamiento, con la sensibilidad que trasladen los vecinos, para que los planes de inversión que se están diseñando sean lo más efectivos posibles".