El Ayuntamiento de Granada avanza en un acuerdo con los Bomberos tras negarse a hacer horas extra en Corpus

Archivo - Parque de bomberos en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha informado de un acercamiento de posturas con los sindicatos del Cuerpo de Bomberos de Granada, después de que la plantilla se haya negado a realizar horas extra voluntarias durante el Corpus como medida de protesta ante la deuda acumulada por este concepto y por "la falta de personal".

La concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha explicado en un audio remitido a medios que a lo largo de mañana se ha producido un encuentro del que "se ha derivado un acuerdo para avanzar con los trabajos y estudios técnicos necesarios" para introducir en el presupuesto de personal del 2027 "una remuneración por salida a pueblo y para que, en su caso, se pueda hacer efectivo con carácter periódico".

El Cuerpo de Bomberos de Granada lamentaba el miércoles la falta de personal y que la corporación municipal se haya "acostumbrado" a sostener la seguridad de la ciudad y de la provincia "abusando de la buena voluntad" de los trabajadores "negándose a regular o valorar de forma coherente el servicio vital" que se presta históricamente a los 51 municipios del entorno de la ciudad además de a la capital.

Agudo ha trasladado también la "voluntad" del Ayuntamiento de abonar los servicios extraordinarios y ha valorado el clima de entendimiento logrado durante las conversaciones.

"El equipo de gobierno ha mantenido en todo momento su compromiso con una negociación leal, responsable y orientada a garantizar la continuidad de un servicio esencial para la seguridad de los granadinos", ha concluido.