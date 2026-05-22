El Ayuntamiento de Granada convoca la XXIII edición del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca

El portavoz del equipo de gobierno y edil de Cultura, Jorge Saavedra, ha anunciado en rueda de prensa, tras Junta de Gobierno, la aprobación de las bases que regirán el XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local las bases de la XXIII edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, uno de los galardones literarios de mayor prestigio del ámbito hispánico y una de las principales señas de identidad cultural de la ciudad.

El certamen, impulsado por el área de Cultura del Consistorio, reconoce cada año el conjunto de la obra poética de un autor o autora vivo cuya trayectoria constituya una aportación relevante al patrimonio cultural de la literatura en lengua española.

"El Premio Lorca proyecta internacionalmente el compromiso histórico de Granada con la poesía, la creación literaria y la defensa de la cultura como elemento de transformación y prestigio para la ciudad", ha aseverado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra.

Además, el edil ha subrayado que este galardón "sitúa cada año a Granada en el centro del panorama literario iberoamericano y refuerza el papel de la ciudad como referencia cultural vinculada a la figura universal de Federico García Lorca y al legado literario que representa".

El portavoz también ha valorado la destacada aportación que supone este galardón para el proyecto de la candidatura de Granada 2031 como "ciudad de la poesía y de la creación literaria": "La ciudad de Lorca merece ser Capital Europea de la Cultura".

El premio, que no podrá declararse desierto, es uno de los mejores dotados de la poesía hispana con 20.000 euros. El ganador, además, recibirá un diploma acreditativo, una obra artística conmemorativa original del escultor Miguel Moreno y la celebración de unas jornadas literarias en torno a su figura organizadas por el Cultura a través del programa Granada Ciudad de Literatura Unesco, así como un acto literario con el premiado de la edición anterior y la publicación de una antología poética dentro de la colección 'Granada Literaria' del servicio de publicaciones municipal.

Según ha recordado Saavedra, podrán presentar candidaturas las Academias de la Lengua Española, academias con sección de Literatura, universidades, instituciones culturales y entidades vinculadas a la literatura en castellano, además de las instituciones representadas en el jurado del premio.

Las propuestas deberán remitirse antes del próximo 17 de septiembre de 2026 a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Granada, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer el 15 de octubre de 2026.

El jurado estará presidido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y contará con representantes de instituciones de reconocido prestigio como la Real Academia Española, la Universidad de Granada, la Fundación Federico García Lorca, el Instituto Cervantes, la Asociación Internacional de Hispanistas, la Residencia de Estudiantes o la Academia de Buenas Letras de Granada, además de críticos literarios de medios nacionales y el Premio Nacional de Poesía vigente.

"Granada continúa consolidando una programación cultural de excelencia y una estrategia muy sólida de proyección internacional de la ciudad vinculada al libro, la poesía y la creación contemporánea", ha concluido Saavedra.

La pasada edición del premio, a la que concurrieron un total de 37 candidaturas (once de ellas de poetas españoles), eligió como ganador al valenciano Jaime Siles.

Siles se unió a una larga nómina de autores entre los que se encuentran, por orden cronológico, Ángel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, Tomás Segovia, José Manuel Caballero Bonald, María Victoria Atienza, Fina García Marruz, Pablo García Baena, Eduardo Lizalde, Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Yolanda Patín, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita, Circe Maya y Coral Bracho.