Ayuntamiento de Granada inicia en abril la restauración de cuatro calles del Realejo con una inversión de 1,57 millones

Archivo - Vista de la calle Santiago, en el barrio del Realejo, en Granada. - AYUNTAMIENTO GRANADA - Archivo

GRANADA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada va a iniciar en este mes de abril, una vez finalizada la Semana Santa, las obras de remodelación integral de las calles Santiago, Solares, Somosierra y Comendadoras de Santiago, en el barrio del Realejo, una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras y actualizar la calidad del espacio urbano en este entorno histórico de la ciudad.

Según una nota informativa, el inicio de los trabajos se ha programado en estas fechas, dada la relevancia de este ámbito para la actividad cofrade. Las obras cuentan con un presupuesto base de licitación de 1,57 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de ocho meses, y serán ejecutadas por la empresa Soluciona Obras y Servicios SLU, tras un proceso que ha suscitado el interés del sector y en el que han concurrido cinco empresas.

Las obras permitirán actuar de forma integral sobre estas cuatro calles mediante la implantación de plataforma única adaptada a la configuración de estos viales, la renovación de pavimentos y acerados, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la movilidad peatonal.

Además, se renovarán de forma completa las redes de abastecimiento y saneamiento en colaboración con Emasagra, con nuevas conducciones de fundición dúctil y PVC de alta calidad que mejorarán la capacidad, la fiabilidad del servicio y la evacuación de aguas pluviales y residuales.

La actuación contempla también la plantación de 16 nuevos árboles, que contribuirán a mejorar la calidad ambiental del entorno, incrementar las zonas de sombra y reforzar la integración urbana de estas calles.

En la calle Santiago, principal eje de conexión entre la Plaza del Realejo y el entorno de Comendadoras, se llevará a cabo una transformación completa del vial mediante la implantación de plataforma única, eliminando las actuales barreras arquitectónicas.

La actuación combinará pavimentos bituminosos de altas prestaciones, que reducen la sonoridad del tráfico, con adoquín granítico de fachada a fachada en los tramos de mayor valor patrimonial, favoreciendo la prioridad peatonal y una integración armónica con el entorno. El nuevo acerado seguirá criterios similares a los de la calle Molinos, reforzando la homogeneidad urbana del barrio.

En la calle Solares se actuará sobre un firme deteriorado para transformarlo también en plataforma única, mejorando la accesibilidad y facilitando un tránsito más continuo y cómodo tanto para peatones como para vehículos.

La calle Somosierra será pavimentada íntegramente con adoquín granítico y se rediseñará con pendiente hacia el centro para favorecer la evacuación del agua y evitar la formación de encharcamientos, incrementando la seguridad y el confort de uso.

Por su parte, en Comendadoras de Santiago se reordenará el espacio para eliminar desniveles y adaptar los accesos a viviendas y garajes, garantizando itinerarios accesibles y seguros, especialmente para personas con movilidad reducida.

El proyecto incluye además la modernización del alumbrado público con faroles artísticos tipo Albaicín sobre brazos 'Granada Corto', equipados con luminarias LED de alta eficiencia, el soterramiento del cableado actualmente adosado a fachadas y la instalación de nuevas canalizaciones subterráneas registrables, lo que permitirá mejorar la iluminación, la seguridad y la imagen urbana del entorno.

Esta actuación se enmarca en el Plan Municipal de Obras 2024-2027, que cuenta con una inversión cercana a 40 millones de euros para el desarrollo de más de 60 actuaciones en todos los distritos de la ciudad.