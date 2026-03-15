El Ayuntamiento de Granada modernizará redes de agua y saneamiento del Recinto Ferial para evitar encharcamientos

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GRANADA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la empresa municipal Emasagra, ha impulsado esta actuación para mejorar las infraestructuras del ciclo integral del agua y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y funcionamiento durante la Feria.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la intervención responde a los problemas derivados de la antigüedad y el deterioro de las conducciones existentes. La pérdida de estanqueidad y de sección hidráulica de las tuberías provocaba fugas de aguas residuales, filtraciones al terreno y la aparición de olores, además de la entrada de aguas no controladas en la red, "lo que afectaba a su correcto funcionamiento y generaba incidencias recurrentes en el entorno de las casetas y los servicios del recinto, especialmente durante los días de mayor afluencia".

Por ello, las obras han sido adjudicadas por un importe de 166.779,27 euros (IVA incluido) y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, de manera que el Recinto Ferial esté preparado para la celebración del Corpus Christi, "evitando actuaciones de urgencia y mejorando de forma estructural el funcionamiento de las redes".

En concreto, la actuación se ejecutará de manera coordinada en las calles El Vito, Maimones y Martinetes e implica, de forma conjunta, la renovación de las redes de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluviales, "sustituyendo tramos deteriorados por nuevas conducciones más resistentes, incorporando elementos de registro que faciliten el mantenimiento y reforzando la capacidad de drenaje para evitar encharcamientos en episodios de lluvia".

En la calle El Vito, los trabajos se centrarán en la renovación de la red de saneamiento, sustituyendo las antiguas conducciones deterioradas por nuevos colectores de mayor capacidad y estanqueidad, lo que permitirá eliminar filtraciones, reducir olores y mejorar el comportamiento hidráulico de la red.

Por su parte, en la calle Maimones, la intervención contempla la ejecución de nuevas conducciones de abastecimiento de agua potable, ya que en algunos tramos no existía red o esta resultaba insuficiente para el uso intensivo del recinto durante la Feria, además de la renovación del saneamiento y la incorporación de nuevos pozos de registro que facilitarán el mantenimiento futuro.

En la calle Martinetes se actuará principalmente sobre la red de pluviales, mediante la instalación de nuevos colectores e imbornales sifónicos de gran capacidad que permitirán mejorar la evacuación del agua de lluvia y evitar encharcamientos, coordinando esta actuación con la mejora del saneamiento existente.

Además, según ha precisado la Administración local, la intervención incluye nuevas acometidas para puestos y casetas, la instalación de hidrantes contra incendios en puntos estratégicos del recinto, la colocación de fuentes bebedero accesibles para personas con movilidad reducida y niños, y la construcción de pozos de registro que permitirán un "mantenimiento más ágil y una gestión más eficiente" de las infraestructuras del ciclo integral del agua.

"Actuamos con previsión para resolver problemas históricos en las redes de agua del Recinto Ferial y garantizar que la Feria de Granada se celebre en las mejores condiciones", ha señalado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha subrayado que esta intervención responde a una planificación responsable y a la voluntad de anticiparse "para evitar incidencias durante una de las citas más importantes de la ciudad".

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Granada a través de la empresa municipal Emasagra, cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, de manera que el Recinto Ferial esté preparado para la celebración del Corpus Christi, "mejorando la comodidad de los caseteros, reforzando la seguridad y garantizando una mejor experiencia para los miles de granadinos y visitantes que cada año disfrutan de la Feria".

En una segunda valoración, la alcaldesa ha puesto el acento en el compromiso municipal con una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad, y ha concretado que "la Feria de Granada es identidad, convivencia y también actividad económica, y desde el Ayuntamiento cuidamos tanto la imagen del recinto como todo aquello que no se ve y que resulta imprescindible para que la Feria funcione bien y pueda seguir celebrándose en las mejores condiciones".