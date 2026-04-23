El Ayuntamiento de Granada sanciona a la promotora del Granada Sound por "prácticas comerciales desleales"

Archivo - Ambiente durante un festival. Archivo. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha impuesto una sanción de 2.000 euros a la promotora del Granada Sound por una infracción leve por el "uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios".

La multa ha sido impuesta por la Sección de Disciplina de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Granada a raíz de una denuncia de la asociación de consumidores Facua en 2023 por imponer diferentes cláusulas abusivas.

Entre ellas, el colectivo alude a la prohibición de acceso con comida y bebida, la imposición de pagos con pulsera cashless, "quedarse con parte del dinero que sobre y cobrar 20 euros si no se personaliza la entrada pasado un plazo", según ha informado la asociación en una nota.

En el escrito remitido a la asociación, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento confirma que ha impuesto esta sanción a la promotora "por la comisión de una infracción tipificada como leve" en la normativa de consumo y de protección al consumidor.

Facua Granada, que ha denunciado estas prácticas en otras ediciones, lamenta que el Ayuntamiento de Granada haya "zanjado" el expediente sancionador con una "ridícula multa de 2.000 euros que en ningún caso puede cumplir con el supuesto objetivo de ser disuasoria para evitar que siga cometiendo la irregularidad".

Ello, agregan, "teniendo en cuenta que el beneficio ilícito que ha podido obtener la promotora quedándose con parte del dinero sobrante de las pulseras cashless es muchísimo mayor al importe de la sanción".

Así, la asociación señala que, mientras los organismos con potestad sancionadora "no sean más contundentes en la imposición de multas, seguirá resultando más rentable para las empresas infractoras la comisión de la irregularidad y el posterior pago de la sanción que la implantación de medidas para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar".