El Ayuntamiento de Granada valora el "buen desarrollo" de una Semana Santa 2026 de "récord" con "excelente ambiente"

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado el buen desarrollo estos días de una Semana Santa que ha calificado de "récord" en la ciudad, con pleno de salidas de hermandades y cofradías por primera vez desde hace años y con miles de personas diariamente en las calles disfrutando de los pasos y del "excelente ambiente".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la primera edil ha valorado que "todos hemos sido testigos de lo mucho que se ha vivido y se ha sentido esta Semana Santa en Granada y del salto que hemos dado en muchos aspectos en relación a años anteriores, como es sobre todo en materia de seguridad", al tiempo que ha incidido en el "eficaz funcionamiento del dispositivo especial de emergencias, seguridad, movilidad, mantenimiento y limpieza", remarcando el éxito de una celebración que ha vuelto a demostrar la "extraordinaria capacidad" de la ciudad para "acoger, organizar y vivir con intensidad una de sus tradiciones más arraigadas".

El Plan Parihuela tenía entre sus objetivos para este 2026 dar un paso más en cuanto a la seguridad de las personas y la prevención de riesgos derivados de la multitud. Para ello, tal y como ha concretado la regidora, se instaló nueva señalética vertical y horizontal para delimitar las zonas reservadas para los pasos y sus cortejos en el itinerario oficial, además de sumar dos nuevos pasillos para cruces peatonales y más vías de evacuación a lo largo del recorrido que han demostrado "ser de gran utilidad".

"Junto al servicio ordinario de la Policía Local hemos tenido un total de 740 agentes de servicio extraordinario en la calle cubriendo las comitivas y velando por la seguridad de todos los ciudadanos en plena coordinación con Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 061 y otros cuerpos operativos que han permitido una cobertura integral de la ciudad y han facilitado una rápida atención ante cualquier incidencia", ha subrayado la alcaldesa, quien ha aprovechado para destacar y agradecer el "trabajo impecable y la excelente coordinación de todos los dispositivos especiales".

Para ello, durante toda la semana se ha constituido un Centro de Coordinación de Emergencias localizado en las dependencias de Policía Local en la Huerta del Rasillo y con la participación de personal de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local, además de un representante del 061 "los días más importantes y con un contacto permanente con el Cuerpo Nacional de Policía".

A ellos se sumaron el Jueves Santo técnicos municipales del servicio de alumbrado para coordinar el apagado de los tramos por los que discurría la procesión del Silencio "garantizando la seguridad". El inicio de funcionamiento diario de este órgano ha sido una hora antes del primer desfile procesional, "cerrándose el mismo media hora después de la finalización de la última procesión".

Según la alcaldesa, hasta la jornada del Viernes Santo, Policía Local había recibido un total de 95 servicios a través del Centro de Coordinación, siendo los más recurrente las asistencias sanitarias y siendo atendidos por personal voluntario de los servicios de Protección Civil y Cruz Roja.

Desde la mañana del Domingo de Ramos hasta mediodía del Sábado de Gloria se habían recibido en la Central de Coordinación de Policía Local un total de 1.741 llamadas. De todas ellas, se han generado un total de 534 servicios. Junto a ellos, Protección Civil había realizado un total de 234 actuaciones, la mayor parte de ellas relacionadas con atención sanitaria, la mayoría de ellos resueltos sin necesidad de traslado hospitalario.

Por último, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) había realizado un total 42 intervenciones, la mayoría de ellas asistencias para la apertura de accesos, además de actuaciones en incendios y socorro a víctimas en salvamentos y rescates, todos ellos "resueltos satisfactoriamente". En este sentido, la regidora ha destacado el "comportamiento ejemplar" en todo momento de la ciudadanía, respetando las indicaciones de los profesionales y respetando el paso de las hermandades.

Asimismo, también cabe destacar el funcionamiento del refuerzo de los dispositivos de control de bullas en puntos estratégicos, lo que ha contribuido a garantizar la seguridad tanto de los cortejos procesionales como del público asistente, y el respeto a las zonas habilitadas para personas con movilidad reducida y a los tramos en silencio reservados para personas con TEA, contribuyendo así a "una Semana Santa realmente inclusiva para todos".

En paralelo, el Consistorio ha desarrollado junto a la empresa FCC Medio Ambiente un plan especial de limpieza integrado por más de 400 operarios en total que han trabajado durante todos estos días. En total, y a falta de concluir el Domingo de Resurrección y la próxima semana los trabajos de retirada de cera, han sido alrededor de 200 kilos de cera retirados del pavimento.

La retirada se ha llevado a cabo gracias a una limpieza diaria desde las 23,00 horas de cada noche hasta las 12,00 horas del mediodía siguiente. No obstante, el momento de mayor intensidad operativa tendrá lugar a partir de las 14,00 horas y hasta la medianoche. El dispositivo reanudará los trabajos el lunes, 6 de abril, a las 07,00 horas, manteniendo brigadas activas hasta el 10 de abril. Esta fase final se centrará en la calle San Matías --donde será necesario el corte de tráfico en la mañana del lunes-- y posteriormente en zonas peatonales de alta sensibilidad, como la Carrera de la Virgen --prioritaria por la próxima celebración de la Feria del Libro--, así como en zonas peatonales como las calles Alhóndiga, Navas, Mesones y Plaza de las Pasiegas.

Junto al dispositivo de retirada de cera, el servicio de limpieza ha trabajado con un despliegue logístico con una media de 50 operarios diarios con una "importante dotación técnica". Así, a falta de concluir la jornada del domingo, en esta Semana Santa se han recogido un total de 123.080 kilos de envases, 146.280 kilos de papel y cartón y 59.680 kilos de residuos orgánicos y 1.862.880 kilos de resto. A partir del lunes también se desinstalarán las 229 unidades de papeleras-contenedor de 240 litros adicionales.

Con una previsión de media de entre un 70 y un 75 por ciento de ocupación hotelera, con lleno las jornadas de jueves, viernes y sábado y a falta de conocer datos definitivos de pernoctaciones y gasto turístico, la alcaldesa ha celebrado el "motor cultural, turístico y económico de primer nivel" que siempre supone para la ciudad la celebración de una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional y que este año, debido también a las buenas temperaturas, ha mostrado "una cara espectacular".

Junto a esto, la alcaldesa ha concretado que en esta Semana Santa Granada ha llegado a millones de hogares de toda España y del mundo gracias a la retransmisión en directo de TVE de las procesiones del Jueves y Viernes Santo, así como los Oficios solemnes de ambos días y la Vigilia Pascual del Sábado Santo celebradas en la Catedral.

"El mundo entero ha podido disfrutar de unas imágenes espectaculares con la llegada de las hermandades a la Plaza de las Pasiegas, entrevistas y reportajes sobre momentos singulares de la Semana Santa en la ciudad e imágenes de lo maravillosa que ha lucido Granada estos días", ha aseverado, quien ha incidido en la "visibilidad y la difusión" de una de las manifestaciones culturales y religiosas "más arraigadas de España en un momento clave" tras el "importante paso" que ha dado la candidatura finalista de Granada a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

Por último, la alcaldesa ha agradecido el esfuerzo y la colaboración de la Real Federación de Hermandades y Cofradías; de su presidente, Armando Ortiz; y de las hermandades y cofradías.