El Ayuntamiento de Jaén adecua una zona de aparcamiento en el Valle con 200 plazas para atender la demanda del barrio

Visita a la zona del Polígono del Valle habilitada como aparcamiento. - AYUNTANIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha adecuado una zona de aparcamiento en un solar del sector 8 del Polígono del Valle. Con esta intervención, realizada con fondos propios, se mejora y ordena este espacio, que ahora tiene capacidad para unas 200 plazas.

Esta actuación "da respuesta a una demanda del barrio" para mejorar las condiciones de estacionamiento de vehículos en el entorno de las viviendas y de las instalaciones deportivas de los campos de fútbol Sebastián Barajas y Antoñete, según ha informado en una nota el Consistorio.

El alcalde, Julio Millán, ha visitado el espacio junto al concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, la edil de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, y miembros de la Asociación de Vecinos Passo.

Padorno ha explicado que se ha mejorado un espacio que hace apenas unos meses estaba "en mal estado y sin las condiciones necesarias para su uso como espacio de aparcamiento". Además, "ahora se amplía exponencialmente su capacidad" y, por tanto, su utilidad como aparcamiento público.

Respecto a la intervención realizada, se ha procedido a la limpieza de todo el terreno, al rasanteo, a la regularización de la superficie y, después, a la extensión de una capa de zahorra que se ve totalmente nivelada para habilitarlo como una zona de aparcamiento en mejores condiciones.

Una actuación que, según ha destacado el edil, se ha ejecutado con fondos propios del Ayuntamiento y con personal propio de la Concejalía de Mantenimiento Urbano. Ha puntualizado que se trata de una primera fase de intervención, que permite ya el uso del espacio por parte de los vecinos, pero tendrá continuidad con una segunda actuación para mejorar definitivamente la superficie.

"Posteriormente, se licitará una obra para echarle el aglomerado asfáltico en caliente y que se quede una superficie para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de este barrio", ha afirmado.

En este caso, la intervención beneficia tanto a los residentes del Polígono del Valle como a los usuarios de las instalaciones deportivas próximas, que generan una importante afluencia de vehículos durante entrenamientos, competiciones y actividades.

Esta actuación forma parte del plan del equipo de gobierno municipal para dotar a la capital de 2.000 nuevas plazas de aparcamiento durante este mandato, con intervenciones que ya se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad.