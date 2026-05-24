El Ayuntamiento de Jaén celebra el "éxito de participación y público" de la cuarta Feria de la Solidaridad

Imagen de la cuarta edición de la Feria de la Solidaridad en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha destacado el "éxito de participación y público" de la cuarta Feria de la Solidaridad Internacional 'Jaén por la Interculturalidad', una jornada de convivencia que se celebra a lo largo de este domingo en el Paseo de las Bicicletas. La iniciativa, organizada por la Asociación Coordinadora Provincial de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo de Jaén y asociaciones de migrantes de distintas nacionalidades presentes en Jaén junto al Ayuntamiento de Jaén y la Diputación Provincial.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la concejala de Cooperación al Desarrollo, Eva Funes, el de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno y el diputado de Empresa, Luis Miguel Carmona, han acompañado al responsable de la Coordinadora, David Peñafuerte, y al representante de los colectivos de personas migrantes, Luis Hernández, en la apertura de esta feria, que reúne a asociaciones y entidades tanto públicas como conformadas desde el ámbito social y a colectivos de distintas nacionalidades presentes en Jaén, según ha precisado el Consistorio jiennense en una nota.

El objetivo, según la Administración local, es fomentar la cooperación internacional, el desarrollo sostenible, la interculturalidad y la convivencia entre los diferentes colectivos sociales y comunidades migrantes presentes en la ciudad. "Es un espacio abierto y participativo, donde asociaciones, entidades educativas, fundaciones y colectivos sociales comparten sus experiencias y proyectos vinculados a la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos con la gente de Jaén y lanzan el poderoso mensaje de que esta es una ciudad abierta a todos y todas", ha explicado.

Asimismo, el alcalde, Julio Millán, y el responsable de la coordinadora de ONG, David Peñafuerte, han incidido en el mensaje de la Feria, que es la integración en Jaén de todas las personas, independientemente de su cultura y la aportación a la ciudad de todos los que llegan de fuera; alertan de un contexto social en el que no puede prosperar más que la prioridad de todas las personas, vengan de donde vengan, trabajen en lo que trabajen y vivan en donde vivan.

"Nos sentimos orgullosos y orgullosas de la Coordinadora de ONG y de todos los colectivos que agrupan a las distintas nacionalidades, estamos viendo declaraciones que llegan a las instituciones, incluso hasta el pleno municipal que como persona y como político nos avergüenzan, han perdido la honestidad", ha sostenido.

"Quienes no respetan los derechos humanos y no ponen en el centro a las personas no pueden hacer que perdamos la dignidad como pueblo, no podemos consentirlo, lo primero son los derechos humanos, primero aquellos que necesitan que se les eche una mano y este pueblo andaluz lo hemos levantado entre todos", ha apostillado, al tiempo que ha sostenido que "Andalucía debe ser lo que ha sido siempre, un pueblo de interculturalidad. Quienes se sientan amenazados, que sepan que esta ciudad esta con ellos porque la prioridad son las personas y los derechos humanos".

"Desde el principio hemos querido que sea un espacio de fiesta, un día en el que mostramos a Jaén toda la riqueza que aporta la diversidad cultural. No celebramos nada extraordinario, celebramos lo que ya es Jaén, que es una mezcla de culturas, mal que le pese a los profesionales del odio", ha dicho Peñafuerte.

Las declaraciones de Peñafuerte han sido secundadas por el Diputado de Empresa, Luis Miguel Carmona, quien ha destacado que a la Coordinadora de ONG las acompañan siempre en esta feria "los mismos, la Diputación y el Ayuntamiento", lo que demuestra un "compromiso social con esta causa".

En contexto, entre las actividades programadas han destacado el Pasacalles Folklórico Boliviano, uno de los actos centrales de la jornada. La Concejalía de Cooperación al Desarrollo ha subrayado que esta se ha consolidado como un referente para fomentar la solidaridad y la implicación ciudadana con las causas sociales y humanitarias y su continuidad es posible gracias al compromiso institucional del Ayuntamiento de Jaén, la Diputación Provincial y al trabajo constante de la Coordinadora de ONG's de la provincia.

En este sentido, ha trasladado su reconocimiento a esta entidad "por la importante labor que desarrolla tanto en la organización de esta feria como durante todo el año en ámbitos como la cooperación internacional, la educación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos.

"La apuesta municipal por esta feria es firme porque representa un proyecto esencial del que la ciudad se siente orgullosa", ha señalado Funesa, al tiempo que ha defendido que "la cooperación al desarrollo debe seguir siendo una prioridad en la acción de las administraciones públicas".

En cuanto a los talleres y actividades, la cuarta Feria de Solidaridad Internacional cuenta con un "amplio programa de actividades participativas y culturales dirigidas" a todos los públicos, entre ellas cuentacuentos, actuaciones musicales, malabaristas, un mural colaborativo, desfile boliviano y exhibiciones de banda de música.

Asimismo, las personas asistentes han podido disfrutar de una zona de degustación gastronómica con platos tradicionales elaborados por asociaciones pertenecientes a la Plataforma de Migrantes Latinos, acercando la riqueza cultural y culinaria de diferentes países presentes en la ciudad.

En suma, en esta edición participan "numerosas organizaciones y entidades sociales", entre ellas Asociación Seis Hormigas, Asociación Se Puede Hacer, Asociación SIAR, Asociación Actuando Para Transformar, Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, Fundación InteRed, Asociación Semillas de Esperanza, Fundación Madre Coraje, Asociación Jaén Acoge, Proyecto Rajab, UNED, Universidad de Jaén, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, Plataforma de Migrantes Latinos, Plataforma Jaén con Palestina y Plataforma Jaén Antirracista.