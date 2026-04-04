El Ayuntamiento de Jaén habilita el proceso para las solicitudes del próximo curso en Escuelas Infantiles Municipales

Archivo - Imagen de archivo de alumnos en un aula. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha activado el procedimiento para la recepción de solicitudes de las familias que quieran acceder a una plaza en la Escuelas Infantiles Municipales, una vez abierto el plazo admisión para el primer ciclo de educación infantil. Un procedimiento común a las Escuelas Infantiles de la comunidad andaluza, y que se activa con el objetivo de favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía en las cuatro guarderías de titularidad municipal de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, el plazo para la presentación de solicitudes nuevas para el curso 2026/2027 permanecerá abierto desde el 1 de abril hasta el día 30 (incluido), y la documentación podrá presentarse en el Registro del Patronato Municipal de Servicios Sociales en horario de 9,00 a 13,00 horas.

En el caso de Jaén ciudad son cuatro escuelas: la guardería de Las Fuentezuelas, en la calle Fuente de la zarza, 2; la Cervantes, en la Carrera de Jesús, 22; la Pedro Expósito en la calle San Sebastián, 21; y la Carmen Murillo, en la calle Bobadilla Baja, 3.

La responsable del área en el Ayuntamiento, Ángeles Díaz de la Torre ha animado a las familias interesadas a cumplimentar la solicitud y a "asesorarse en caso de que fuera necesario tanto en los propios centros de educación infantil como en el Patronato".

Además, Díaz ha resaltado la apuesta por la conciliación llevada a cabo desde el Patronato Municipal de Servicios Sociales con ejemplos como el programa 'Corresponsables', "que hemos dotado con una financiación adicional muy importante para reforzar las políticas de conciliación y corresponsabilidad en la ciudad y que viene a redundar en un enfoque inclusivo que atiende a familias con necesidades especiales con el que trabajamos en este tipo de programas y centros de la ciudad".

Por último, la documentación y la instancia necesaria para la presentación podrán obtenerse tanto en el apartado de catálogo de trámites de la web del Ayuntamiento como en las dependencias del Negociado de Información y Registro del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, así como en las propias Escuelas Municipales Infantiles.