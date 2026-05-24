El Ayuntamiento de Jaén inaugura la plaza Don Bosco con un monolito conmemorativo en el Polígono del Valle

Monolito conmemorativo en el Polígono del Valle de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la Primera Teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, María Espejo, junto a concejales del equipo de Gobierno y miembros de la Corporación municipal, ha inaugurado la Plaza Don Bosco en el barrio del Polígono del Valle, un espacio con el que la ciudad rinde homenaje a más de medio siglo de presencia y compromiso social, educativo y comunitario de la comunidad salesiana en Jaén. En el acto ha estado también presente el Obispo de la Diócesis, Sebastián Chico.

Según ha emitido el Ayuntamiento jiennense en una nota, en el acto se ha descubierto un monolito recordando el medio siglo de presencia de los salesianos en Jaén con un "trabajo importante" realizado por el equipo de Mantenimiento Urbano del edil Javier Padorno, con un "protagonismo especial de la sección de cantería para la elaboración de un monolito con la imagen de San Juan Bosco sobre piedra de Porcuna".

Por su parte, la Primera Teniente de alcalde y edil de Cultura y Turismo, María Espejo, ha procedido a la lectura del acta por la que el Polígono del Valle cuenta ya con una plaza con el nombre de Don Bosco y ha agradecido la entrega de la comunidad para atender las necesidades "de tantas personas a las que han brindado su apoyo".

Durante el acto, el párroco de San Juan Bosco, Juan Carlos Macías, ha agradecido al Ayuntamiento atender esta iniciativa que culmina los 50 años de la presencia de Salesianos en Jaén, un gesto "de la labor educadora y evangelizadora en la ciudad". Así, ha valorado la presencia de jóvenes y colaboradores de la comunidad, "presentes en un acto emotivo".

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha destacado la "profunda importancia social y educativa" que los Salesianos han tenido en la ciudad, especialmente "en uno de los barrios con mayor identidad comunitaria de la capital".

"Jaén y su Polígono del Valle les deben mucho por su trabajo de dignificación de las personas, por compartir en todos los ámbitos y por haber sido durante décadas una comunidad de referencia para la formación y el acompañamiento juvenil", ha señalado.

En esta línea, Millán ha subrayado que la obra inspirada en San Juan Bosco ha contribuido a formar "generaciones de personas comprometidas y con valores", proporcionando herramientas para el desarrollo personal y profesional de miles de jóvenes jiennenses.

La nueva denominación de esta plaza reconoce una trayectoria iniciada en 1970, cuando los Salesianos llegaron a Jaén para atender a menores huérfanos y jóvenes en situación de vulnerabilidad, desarrollando posteriormente "una intensa labor educativa y social2 en el Polígono del Valle a través de la parroquia de San Juan Bosco y "numerosos proyectos" de acompañamiento a familias, infancia y juventud.

En su intervención, el alcalde ha precisado que los Salesianos "han dado vida a las calles de este barrio y han actuado como un auténtico espacio de encuentro y comunidad para generaciones de vecinos", especialmente mediante iniciativas de catequesis, formación, ocio educativo y lucha contra la exclusión social y el absentismo escolar, "en etapas donde existían menos recursos sociales y culturales".

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para figuras históricas vinculadas a esta labor, como 'Pepe el cura', al que ha definido como "una persona indispensable en la construcción de la Jaén solidaria y del Tercer Sector", así como para la "extensa red de voluntariado y seglares comprometidos que han sostenido durante décadas el proyecto salesiano".

Además, el regidor ha reivindicado los valores de solidaridad, comunidad y compromiso social que identifican al Polígono del Valle y que, según ha señalado, forman parte del legado de los Salesianos en el barrio. "La profunda labor humana desde la sencillez de las pequeñas cosas provoca cambios grandes", ha afirmado.

"No se puede entender la historia del Polígono del Valle sin la presencia de los Salesianos", cuya labor ha estado orientada desde sus inicios a la atención de jóvenes en riesgo de exclusión y al acompañamiento de familias vulnerables. A lo largo de estos 54 años, miles de personas han participado en iniciativas educativas, sociales y pastorales impulsadas desde la comunidad salesiana, la parroquia, la Fundación Don Bosco y el movimiento juvenil.

También, el acto ha servido, según el Consistorio, para valorar la vigencia de este trabajo social, que continúa hoy mediante programas de apoyo alimentario, orientación juvenil, inserción sociolaboral y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

En suma, con la inauguración de la Plaza Don Bosco, el Ayuntamiento de Jaén reconoce públicamente la "huella humana, educativa y social" que la comunidad salesiana ha dejado en la ciudad y especialmente en el Polígono del Valle, un barrio cuya historia reciente "no puede entenderse sin su presencia".