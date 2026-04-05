El Ayuntamiento de Jaén informa de la operativa de estacionamiento en El Portazgo debido las obras del aparcamiento

Obras en la zona de estacionamiento en El Portazgo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado a los visitantes de la zona de Los Cañones de la importancia de prestar atención a la operativa de estacionamiento en la zona de El Portazgo debido a las obras para construir un aparcamiento dentro del proyecto de adecuación turística de la zona.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha explicado en una nota que los trabajos, que se retrasaron debido al tren de borrascas, estaban previstos inicialmente entre febrero y marzo y se retoman estos días. "La población que se acerque hasta este lugar debe saber que esta zona rasa de estacionamiento ahora mismo está ocupada por las máquinas que están dando forma al aparcamiento que construye Epassa, la empresa municipal de servicios y aparcamientos, como equipamiento de servicio público a los visitantes de esta zona del Puente de la Sierra con 150 plazas para otros tantos vehículos", ha expuesto.

El regidor ha señalado que se trata de una situación temporal que estos días deben saber los visitantes que acudan a la zona llamados por el buen tiempo. Del mismo modo, el Consistorio retoma el cronograma del contrato de instalación de las cuatro pasarelas transitables que van en altura ancladas a la roca a lo largo del recorrido fluvial que también se había visto retrasado por las lluvias.

Junto a ello, se ha evaluado estado del primer tramo, en el acceso desde el Puente de la Sierra que se procederá a arreglar tras los daños sufridos por el temporal. La empresa responsable de estas labores es Geocaminos, S.L.