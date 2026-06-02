El Ayuntamiento de Jaén intensifica el control de vertidos en zonas industriales ante la "falta de civismo"

Imagen de residuos depositados junto a los contenedores - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha optado por intensificar el control de vertidos en zonas industriales de la ciudad y ha advertido de que endurecerá su postura por "la falta de civismo" de algunos industriales y particulares.

El concejal responsable de la concesionaria del servicio público de limpieza y recogida de residuos, Francisco Lechuga, ha señalado que cada noche, los operarios que realizan su turno en las zonas industriales y otras aledañas se encuentran "impotentes" con cantidades "ingentes" de residuos cuya recogida "supera con creces la capacidad de un servicio ordinario y con un tipo de vertidos que bajo ningún concepto debe hacerse en este tipo de contenedores".

"Palets plásticos de gran tamaño y escombros que particulares y algunas empresas vierten sin control, razón por la cual las patrullas de Policía Local están levantando entre dos y tres actas de infracción diaria intensificando un control que el Ayuntamiento quiere endurecer con el seguimiento mediante cámaras de control", ha indicado Lechuga.

La empresa responsable de la recogida afronta cada noche "una avalancha" de vertidos de residuos en contenedores industriales, residuos cuyos responsables se localizan e identifican y a los que se les tramitará el correspondiente expediente sancionador, que puede alcanzar los 30.000 euros. Desde el pasado 14 de mayo que comenzó este dispositivo especial son unos 30 los expedientes levantados.

Francisco Lechuga ha incidido en que tanto Policía Local como FCC están desplegando un dispositivo extraordinario que necesita del apoyo y de la colaboración ciudadana "porque sin que algunos empresarios y particulares entiendan que este no puede ser el sistema habiendo mecanismos como los puntos limpios fijos y móviles y una legislación para retirada de determinados residuos, los espacios industriales seguirán siendo puntos de vertido incontrolado".

El concejal planteará a la asociación de Empresarios un nuevo sistema de recogida para testar su acogida con un servicio similar al que ya se aplica en algunos municipios y ciudades de tamaño similar a Jaén.