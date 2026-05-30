El Ayuntamiento de Jaén realiza trabajos de repintado y mejora de pasos de peatones en distintos puntos de la ciudad

Imagen del repintado de pasos de peatones en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Policía Local y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén, María del Carmen Angulo, ha visitado los trabajos de repintado y mejora de la señalización horizontal que se están llevando a cabo en distintos puntos del barrio del Bulevar, atendiendo a las peticiones trasladadas por los vecinos a través de los canales de participación ciudadana.

Tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, este trabajo forma parte del dispositivo que el equipo de señalización específico de la Policía Local despliega estos días en distintos barrios de la ciudad.

Así, Angulo ha explicado que estas actuaciones se acometen estos días en el barrio del Bulevar "por tratarse de pasos de peatones próximos a colegios, parques y espacios con una elevada afluencia de peatones, donde era prioritario reforzar la seguridad vial".

La edil ha añadido que se irá actuando en todo el Bulevar y en el Polígono de Los Olivares, donde los equipos ya han realizado el repintado en la Ronda de Los Olivares en su primer tramo junto a la conocida como Rotonda de la Pajarita para seguir después por el resto de barrios de Jaén.

La responsable municipal ha destacado, además, que el Ayuntamiento cuenta con "una partida específica destinada al mantenimiento y mejora de la señalización horizontal en la calzada, lo que permite atender de manera continua las necesidades que trasladan los vecinos".

Por su parte, el intendente jefe de la Policía Local de Jaén, Luis Ojeda, ha explicado que existe un equipo de señalización del área de Tráfico de la Policía Local que planifica y ejecuta estos trabajos en función de las demandas planteadas por los ciudadanos a través del área de Atención y Participación Ciudadana.

Ojeda ha señalado que las actuaciones se adaptan a las características de cada vía. "En calles convencionales se utiliza pintura de simple componente para el pintado de pasos de peatones, mientras que en grandes avenidas se emplea pintura de doble componente, más resistente y reflectante, con el objetivo de dotar a estos cruces de una mayor visibilidad y seguridad", ha detallado.

Además del repintado de los pasos de peatones, el Ayuntamiento está reforzando la señalización en determinados cruces mediante la instalación de señales verticales luminosas, especialmente en puntos con visibilidad reducida o con una importante afluencia peatonal, incrementando así la seguridad tanto para peatones como para conductores.

De esta manera, desde el área de Seguridad Ciudadana y el equipo de Tráfico de la Policía Local "se continuará trabajando de manera coordinada para responder a las necesidades de los distintos barrios y mejorar la movilidad y la seguridad vial en toda la ciudad".