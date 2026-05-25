El Ayuntamiento de Jaén recuerda la obligación de limpiar y desbrozar para evitar incendios y proteger el entorno urbano

Archivo - Tareas de limpieza en un solar municipal. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha emitido un bando municipal en el que recuerda a los propietarios de solares, fincas y parcelas privadas del casco urbano la obligatoriedad de su limpieza, desbroce y mantenimiento para evitar la proliferación de vegetación seca, la acumulación de residuos, el riesgo de incendios y la propagación de plagas.

Se trata, por tanto, de contribuir "a la seguridad de las personas, la protección del entorno y la adecuada imagen del municipio", según ha informado este lunes en una nota el Ayuntamiento.

Millán ha recordado que existe una ordenanza municipal de obligado cumplimiento que establece la responsabilidad que tienen los propietarios de solares y parcelas de "mantenerlos libres de brozas, hierbas secas, maleza, desecho y residuos, así como en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público".

La obligación incluye la exigencia de su desratización y desinfección de estos espacios, así como la recogida y evacuación de aguas pluviales a la red pública municipal de alcantarillado.

Además, el bando pone fecha, de manera que "se solicita la máxima colaboración de los propietarios afectados, indicándoles que, antes del 15 de junio del presente año, deberán realizar todas esas labores".

Igualmente, se advierte de que el Consistorio "tiene potestad de inspección y de realizar mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria los trabajos de limpieza que resulten necesarios en los solares de titularidad privada, en el caso de que sus propietarios no los lleven a cabo voluntariamente y con carácter previo a la citada ejecución subsidiaria".