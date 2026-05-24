El Ayuntamiento de Jaén renueva los alcorques deteriorados y garantiza la seguridad en el colegio Alcalá Venceslada

El responsable de Medio Ambiente, José María Cano. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 May. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo trabajos de renovación de los alcorques ubicados en el Colegio Alcalá Venceslada de la capital, tal y como ha señalado el responsable del área, José María Cano "debido al mal estado en el que se encontraban, lo que podía poner en riesgo la seguridad de los alumnos y alumnas del centro por caídas de ramas".

Según ha emitido el Consistorio jiennense en una nota, la actuación ha consistido en la retirada del arbolado deteriorado, con la posterior adecuación del terreno y la plantación de nuevo arbolado, "mejorando tanto la imagen del espacio como las condiciones de seguridad". La nueva plantación, ha destacado Cano, permite crear espacios de sombra natural "favoreciendo un ambiente más fresco y confortable para el alumnado durante los meses de altas temperaturas".

En contexto, estas declaraciones han sido realizadas por el propio concejal de Medio Ambiente durante su participación en un documental que está elaborando el propio centro escolar, enmarcado en el Programa Proa Plus de los fondos Next Generation sobre las actividades medio ambientales realizadas.

Además, el edil ha anunciado que este año la plantación en la ciudad alcanzará 1.500 árboles más gracias al PFEA, con lo que "se pone de manifiesto la apuesta de la concejalía de Medio Ambiente por la mejora de las zonas verdes urbanas y la conservación del arbolado como parte fundamental del bienestar ciudadano y la calidad ambiental en nuestra ciudad".