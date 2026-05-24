El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la implantación de una central de control de las instalaciones municipales

El edicio del carmen de la calle Elvín albergará la Central Receptora de Alarmas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la implantación de una Central Receptora de Alarmas (CRA) que permita contar con un sistema de vigilancia y control de edificios e instalaciones municipales.

En concreto, la Empresa Pública de Servicios y Aparcamientos (Epassa) impulsa este proyecto, previsto en el edificio del Carmen de la calle Elvín, puesto en servicio el pasado marzo, y cuyo presupuesto supera los 330.000 euros.

El concejal de Contratación y presidente de la citada sociedad, Francisco Lechuga, ha explicado a Europa Press que el Consistorio "ya está en disposición de licitar el proyecto". Se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), cofinanciada al 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa plurirregional del Gobierno de España.

Esa licitación supondrá "el primer paso para poder desarrollar una amplia infraestructura de control y de apertura y cierre, de vigilancia que permita implementar sistemas mucho más eficientes y más seguros para la ciudadanía".

"De manera que controlemos instalaciones municipales, parques públicos, edificios... En definitiva, un proyecto moderno, eficiente y que da respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos", ha comentado Lechuga.

El proyecto tiene un presupuesto total, IVA incluido, de 333.351,38 euros. Será financiado en un 85 por ciento "con el crédito ya generado por el ayuntamiento con los fondos Feder transferidos a través de la resolución de subvención del Gobierno"; mientras que el 15 por ciento restante está vinculado "a una aportación de la Junta de Andalucía comprometida en los presupuestos generales de la comunidad para 2026"

"Esto presupuestos entraron en vigor en enero y justo en el mes de enero el Ayuntamiento de Jaén, a través de un escrito remitido por el alcalde a la Junta de Andalucía, reclamaba la transferencia de los 500.000 euros que habían comprometido, de los que forman parte tan solo estos 50.000 que necesitamos para licitar ya este proyecto", ha afirmado.

De ahí que el responsable de Epassa haya apelado a la Administración autonómica para que, tras "cinco meses sin contestar", responsa a esta petición "que tan solo en este proyecto les supondría un desembolso de 50.000 euros".

La Central Receptora de Alarmas de uso propio está destinada a la supervisión, gestión y operación centralizada de los sistemas municipales de seguridad, control de accesos, intrusión, interfonía, videovigilancia e infraestructuras asociadas, dentro del marco de digitalización y modernización de servicios urbanos impulsado por el Ayuntamiento de Jaén.

EDIFICIO DE LA CALLE ELVÍN

Se desarrollará en una de las salas multiusos del edificio municipal situado en la calle Elvín, en el barrio de San Juan. Con en torno a 1.000 metros cuadrados construidos, alberga diferentes espacios polivalentes, salas de estudio, terrazas ajardinadas y dependencias destinadas a actividades culturales, formativas y de dinamización social.

El inmueble presenta "unas condiciones especialmente favorables para la implantación de una infraestructura técnica de operación y seguridad", tanto por sus características constructivas y ubicación elevada como por su configuración arquitectónica, parcialmente integrada en el terreno y ejecutada mediante cerramientos de hormigón armado de elevada robustez estructural, según se expone en la memoria de esta CRA.

Contempla alarmas de uso propio, incluyendo las obras de acondicionamiento necesarias, implantación de sistemas de seguridad física, infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, climatización técnica, protección contra incendios, sistemas de alimentación ininterrumpida, infraestructura TIC, equipamiento de operación, sistemas de almacenamiento y plataforma unificada de gestión de seguridad.

También prevé la implantación de una arquitectura tecnológica centralizada, escalable e interoperable, orientada a garantizar la continuidad operativa de los servicios municipales asociados, permitiendo la integración progresiva de diferentes infraestructuras urbanas y equipamientos municipales dentro de una plataforma unificada de supervisión y operación.

ACTUACIONES

Para ello, se prevé la adecuación arquitectónica y funcional del espacio destinado a la Central Receptora de Alarmas, la instalación de sistemas de seguridad física y control de accesos, ejecución de esclusa de acceso de seguridad, implantación de infraestructura eléctrica dedicada y sistemas SAI y el despliegue de infraestructura de comunicaciones y red de datos.

También se llevará a cabo la implantación de sistemas de climatización técnica y refrigeración de 'racks', colocación de armarios 'rack', servidores y equipamiento TIC, así como la implantación de plataforma software de gestión unificada de seguridad y de sistemas de intrusión, videovigilancia y monitorización.

Otras actuaciones son la dotación de puestos de operación y 'videowall', integración y puesta en marcha de los diferentes subsistemas y la adecuación de las condiciones de operación conforme a los criterios aplicables a infraestructuras críticas de seguridad y continuidad operativa.