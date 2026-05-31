Ayuntamiento de Málaga mejora la accesibilidad y ordena el aparcamiento en la calle Real de El Fargue con nuevas aceras

Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen. (Imagen de archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada actuará en dos espacios de la calle Real de El Fargue para mejorar la accesibilidad peatonal, renovar el entorno urbano y ordenar el estacionamiento existente. El proyecto, con un presupuesto de 150.729,22 euros y un plazo de ejecución de diez meses, se desarrollará en la zona de la antigua instalación de pesaje de camiones y en las inmediaciones de la ermita.

Así lo ha anunciado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que en ambos espacios se renovarán las aceras, que actualmente presentan un importante deterioro, mediante la sustitución de pavimentos y la mejora de los recorridos peatonales para hacerlos más accesibles y seguros.

La actuación mantendrá la imagen y los acabados del entorno, incorporará pasos de peatones adaptados y mejorará el drenaje para evitar acumulaciones de agua y problemas de encharcamiento. Asimismo, se reorganizará el espacio para ordenar zonas que actualmente se utilizan como aparcamiento informal, diferenciando de forma más clara las áreas peatonales, las plazas de estacionamiento y las zonas de estancia para mejorar la seguridad y la accesibilidad.

En la zona de la antigua báscula se eliminará la instalación de pesaje de camiones, actualmente en desuso, junto a sus cimentaciones, para habilitar nuevas plazas de aparcamiento en superficie ordenadas y delimitadas.

Por su parte, la Administración local ha precisado que en el entorno de la ermita se renovarán las aceras y se reorganizará el espacio existente para incorporar nuevas plazas de estacionamiento, una zona destinada a contenedores y mejoras en el mobiliario urbano, además de restaurar la barandilla metálica existente.

Los trabajos incluyen además la restauración de la barandilla metálica existente, la renovación de bancos y papeleras y la plantación de nuevos ejemplares de morera (Morus alba) para reforzar la vegetación existente, aumentar las zonas de sombra y mejorar la calidad ambiental y paisajística del entorno.

El nuevo arbolado contará además con un sistema de riego por goteo conectado a la red existente para optimizar el consumo de agua y facilitar su mantenimiento. Las actuaciones contemplan asimismo el refuerzo del alumbrado público mediante una nueva iluminación ambiental diseñada para mejorar la seguridad y evitar zonas de penumbra en los espacios con nuevo arbolado.

El proyecto incorporará luminarias modelo Albaicín sobre columnas artísticas Cartuja Mixta, incluidas dentro del diseño urbano normalizado del Ayuntamiento de Granada, además del soterramiento de parte de las líneas de suministro eléctrico y telecomunicaciones para mejorar la imagen e integración urbana del entorno.

La actuación permitirá mejorar la accesibilidad y la organización de este espacio de la calle Real, facilitando la convivencia entre peatones y vehículos y generando un entorno urbano más seguro, ordenado y agradable para los vecinos.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha afirmado qu "con esta actuación atendemos una demanda trasladada por los vecinos de El Fargue para mejorar la accesibilidad de la calle Real y ordenar un espacio muy utilizado en el día a día". "Además, incorporamos nuevo arbolado y bancos que permitirán aumentar las zonas de sombra y generar espacios de encuentro vecinal más cómodos y agradables", ha concluido.