Badanelli (Vox Córdoba) hace un llamamiento a la "participación masiva" en una jornada "decisiva" de Andalucía

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ejerciendo su derecho al voto. - VOX DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha hecho este domingo un llamamiento a la "participación masiva" de los cordobeses en una jornada electoral que considera "decisiva" para el futuro de Andalucía y de España.

Tras ejercer su derecho al voto, Badanelli ha insistido en que "quedarse en casa no puede ser una opción" y ha recordado que "más de 600.000 cordobeses están llamados hoy a las urnas", según ha recogido el partido en una nota. "Cada uno tendrá su motivo, su prioridad o su razón para votar, pero lo importante es participar porque cada voto cuenta y hasta que no termine el recuento no hay nada decidido", ha afirmado.

Asimismo, la candidata de Vox ha asegurado que su formación afronta esta jornada "con ilusión y esperanza" y convencida de que "Andalucía necesita un gobierno que tenga claras sus prioridades y que trabaje para mejorar la calidad de vida de los andaluces".

Badanelli también ha defendido que estas elecciones pueden marcar "un antes y un después" en el panorama político nacional. "Queremos que Andalucía sea la punta de lanza del cambio político que necesita España y del fin de las políticas de Pedro Sánchez", ha señalado.

Por último, la candidata ha animado a todos los cordobeses a acudir a votar "con libertad, con responsabilidad y pensando en el futuro de Andalucía y de las próximas generaciones".

