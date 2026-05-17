Badanelli (Vox Córdoba) hace un llamamiento a la "participación masiva" en una jornada "decisiva" de Andalucía

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ejerciendo su derecho al voto.
La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ejerciendo su derecho al voto. - VOX DE CÓRDOBA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 15:10
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CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha hecho este domingo un llamamiento a la "participación masiva" de los cordobeses en una jornada electoral que considera "decisiva" para el futuro de Andalucía y de España.

Tras ejercer su derecho al voto, Badanelli ha insistido en que "quedarse en casa no puede ser una opción" y ha recordado que "más de 600.000 cordobeses están llamados hoy a las urnas", según ha recogido el partido en una nota. "Cada uno tendrá su motivo, su prioridad o su razón para votar, pero lo importante es participar porque cada voto cuenta y hasta que no termine el recuento no hay nada decidido", ha afirmado.

Asimismo, la candidata de Vox ha asegurado que su formación afronta esta jornada "con ilusión y esperanza" y convencida de que "Andalucía necesita un gobierno que tenga claras sus prioridades y que trabaje para mejorar la calidad de vida de los andaluces".

Badanelli también ha defendido que estas elecciones pueden marcar "un antes y un después" en el panorama político nacional. "Queremos que Andalucía sea la punta de lanza del cambio político que necesita España y del fin de las políticas de Pedro Sánchez", ha señalado.

Por último, la candidata ha animado a todos los cordobeses a acudir a votar "con libertad, con responsabilidad y pensando en el futuro de Andalucía y de las próximas generaciones".

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