Baeza (Jaén) acoge la jura de más de 2.000 alumnos de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska durante el acto de jura de bandera de los nuevos guardias civiles - MANU/EUROPA PRESS

BAEZA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La academia de la Guardia Civil en Baeza (Jaén) ha acogido la jura de bandera de la 131ª promoción de futuros guardias. Ha sido en el transcurso de un acto que ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La nueva promoción está integrada por 2.882 futuros guardias --2.036 hombres y 846 mujeres--, de los que este miércoles han jurado bandera 2.188 guardias alumnos --1.403 hombres y 785 mujeres-- ya que el resto lo había hecho con anterioridad por haber prestado servicio en las Fuerzas Armadas.

El alumnado tiene una edad media de 28 años. El 29,35 por ciento son mujeres. De todos los integrantes, un 34,04 por ciento tiene titulación universitaria --Criminología, Derecho, Magisterio de Educación Primaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Administración y Dirección de Empresas son las más habituales--. Entre todos ellos destacan cinco doctorados.

Más de la mitad del alumnado procede de tres comunidades autónomas: Andalucía (32,89 por ciento), la Comunidad de Madrid (11,38 por ciento) y la Comunidad Valenciana (9,51 por ciento).

De los 2.882 futuros guardias civiles, 97 han nacido en otro país. Destacan Rumanía (18), Lituania (13) y Colombia (12). También hay guardias procedentes de Argentina, Marruecos, Bulgaria, China y Ecuador, entre otros.

El ministro ha destacado en su intervención la capacidad de adaptación del cuerpo a contextos muy distintos "sin renunciar nunca a su identidad", basada en valores "como el honor, la lealtad, la disciplina y el compañerismo, y también la profesionalidad, la eficacia y la cercanía a la sociedad".

En el aniversario de la fundación de la Guardia Civil, que se celebra este miércoles, el ministro ha recordado a los alumnos que recogen el legado de quienes les precedieron "con la responsabilidad de preservarlo, actualizarlo y fortalecerlo" con el trabajo diario.

Grande-Marlaska ha destacado también la presencia femenina en la promoción, que con 846 guardias alumnas es la mayor incorporación de mujeres en números absolutos en la historia de la academia. "Sois el reflejo del avance hacia una Guardia Civil más igualitaria, diversa y representativa de la sociedad a la que presta servicio, una sociedad comprometida en firme con la igualdad real y efectiva", ha dicho el ministro.

Durante el acto, Grande-Marlaska ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, entre otras autoridades.

En su intervención también ha tenido palabras para los cambios registrados en las instalaciones de la academia. "Esta academia ha experimentado en los últimos años una mejora notable en sus infraestructuras, en parte gracias a la colaboración institucional y al apoyo económico prestado por la Diputación Provincial de Jaén y por el Ayuntamiento de Baeza", ha dicho el titular del Interior.

Así, ha agradecido el apoyo recibido y que "pone de manifiesto el vínculo histórico y social entre la academia, la ciudad de Baeza y su entorno provincial".

Ya en declaraciones a los medios, se ha referido a los más de nueve millones de euros destinados a la Academia de Baeza en los últimos años y los 14 millones contemplados para la sostenibilidad energética.

Sobre la Academia de suboficiales de la Guardia civil de Úbeda (Jaén), recién abierta, ha apuntado que desde febrero ya se han incorporado los 150 primeros agentes. Ha avanzado también, que el segundo plan de infraestructuras (2026-2034) contempla "45 millones de euros para la Academia de Úbeda".