Balance "muy positivo" de los tres campeonatos de España universitarios celebrados en la Universidad de Jaén

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, tras la entrega de medallas a los ganadores de los 800 metros lisos - UJA

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha hecho un balance "muy positio" de los tres campeonatos de España universitarios --Atletismo, Tenis de Mesa y Campo a Través-- celebrados en la UJA y que han situado tanto a la propia universidad como la provincia de Jaén "en un lugar muy destacado dentro del mapa del deporte universitario nacional".

Así lo ha puesto de manifiesto el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable de la UJA, Juan de Dios Carazo, que ha subrayado la magnitud de las citas. "Hemos recibido en nuestra provincia a más de 1.000 deportistas, a los que hay que sumar entrenadores, técnicos, árbitros y familiares", ha dicho Carazo.

Además, ha dicho sentirse "tremendamente orgullosos" porque desde distintos organismos, como el Comité Español de Deporte Universitario, dependiente del Consejo Superior de Deportes, así como desde las diferentes federaciones y universidades, han recibido "numerosas felicitaciones por la limpieza de la organización y lo atractivo que han resultado los eventos tanto para los participantes como para los asistentes".

El vicerrector ha puesto el acento en el trabajo conjunto que ha hecho posible este éxito, resaltando que han conseguido "un resultado óptimo" en la organización de estas tres modalidades de los CEU, siendo "un claro ejemplo de colaboración interinstitucional", trabajando "mano a mano" principalmente con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, y por supuesto con el Club de Atletismo Unicaja y con la Federación Andaluza de Tenis de Mesa.

"Gracias a todos sus voluntarios hemos contado con un equipo humano que, comandado por el excelente personal del Servicio de Deportes de la UJA, ha sabido llevar estas tres grandes citas a la excelencia en la organización de eventos deportivos", ha concluido Carazo.